Президент Украины Владимир Зеленский в Facebook рассказал, что делал во время рабочего визита в Золотом на Донбассе.

Также были опубликованы фото, на которых он встречался с учителями и врачами, работающими в городе.

"Говорили о быте на линии разграничения, о социальных нуждах, а также о возможном разведения войск. Понял одно - все хотят мира. Все готовы к разведению. От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители Золотого не на шутку обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними сам. Некоторые разговоры оказались эмоциональными. Однако готов и дальше говорить и искать взаимопонимание. Но одними разговорами войны не закончить", – написал президент.

Президент добавил, что нужно искать пути завершения войны, но не "любой ценой".

"В знаменитом общении в Золотом президента и националистов позитив все-таки есть - Зеленский показал четко, что он за развод войск. Также четко показано, кто этот развод на самом деле тормозит - «нелегалы», незаконно находящиеся на линии разграничения (формулировка штаба ООС), а не какое-то «нарушение нормы о 7 днях тишины», о чем до того рассказывали в Киеве. Теперь же позиции четко обозначены. А потому - в зависимости от того, будет ли развод войск или нет - и станет понятно, кто победил, а кто проиграл. Если развод будет - значит Зеленский продавил свою линию. И, вероятно, пойдёт и дальше по пути мирного урегулирования (хотя и не факт - провести выборы и особый статус будет во сто крат сложнее). Если же развод снова сорвётся - президент предстанет человеком, который просто произносит слова, за которыми ничего не стоит. И его фраза «я не лох», приобретет, скажем так, дискуссионное звучание. Ставки для Зеленского велики. И следовательно саботаж мирного процесса внутри Зе-команды и силовых структур становится для него проблемой критического масштаба." - Заявил главный редактор издания СТРАНА Игорь Гужва.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский приехал на участок, где планируется разведение сил в Золотом.

Там у президента состоялась неприятная беседа с националистами, которые препятствуют разведению войск.

Националист: "Мы хотели бы обсудить о формализировать наши отношения, чтобы потом не получилось, как у Петра Алексеевича". Зеленский: "Ты со мной хочешь формализировать? Ты со мной" Националист: "Я с вами. Меморандум... Люди требовали встречу". Зеленский: "Какую встречу? Ни надо про капитуляцию. Так сдайте оружие... Ты на меня переводишь стрелки. Ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучивать". Националист: "Я вам говорю: по Украине были акции". Зеленский: "Денис, по Украине вчера прошел дождь - вот, что я слышал. Какие люди люди? Фамилию ты мне можешь назвать?.. Денис, послушай, я - президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я тебе пришел и сказал: оружие убери. И ты мне не переводи [тему] на акции. Я хотел увидеть в глазах понимание, но увидел парня, какой думал, что перед ним какой-то лопух стоит. Парни, есть демократия, а есть ситуация в стране... Ребята, к вам мы сейчас серьезно обратились. Пожалуйста. Пока".

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