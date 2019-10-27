Народный депутат от "Европейской солидарности" София Федина сделала критическое замечание в сторону президента Украины Владимира Зеленского после инцидента в Золотом.

Она сравнила его с сепаратистами и намекнула, что Зе не бессмертен.

"Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепаратисты позволяли. Кто-то думает, что он бессмертен", - написала депутат в Facebook.

В России заявили, что из-за инцидента с участием президента Украины Владимира Зеленского в Золотом, саммит нормандской четверки откладывается. Об этом в Twitter сообщил российский сенатор Алексей Пушков.

"Бойко (Юрий Бойко, руководитель "Оппозиционной платформы - за жизнь" - Ред.) прав, говоря, что Киев не готов к разведению войск. Пока Зеленский уговаривает "добробатов" покинуть позиции, момент для встречи "четверки" сдвигается в неясное будущее. Выходит, саммит зависит от исхода спора президента Украины с ветеранами АТО. Да, готовность нулевая", - говорится в сообщении.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира