Президент США Дональд Трамп подтвердил, что атаман ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади убит в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб.

У США нет сомнений в том, что атаман террористической группировки ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади мертв, поскольку удалось проверить его ДНК. Об этом во время пресс-конференции в Белом доме заявил американский президент Дональд Трамп.

По словам Трампа, сначала участники операции по ликвидации аль-Багдади установили его личность после осмотра останков подорвавшего себя террориста.

"Сначала мы визуально определили, что это он", - сказал Трамп.

Затем военнослужащим удалось получить материал для ДНК-анализа.

"Тест был проведен на месте проведения операции", - рассказал подробности идентификации главаря ИГИЛ Трамп.

Трамп рассказывает о ликвидации Багдади в стиле боевика.



"11 детей спасены

Багдади в страхе и ужасе бежал по подземному туннелю ..

Багдади подорвал пояс смертника убив себя и троих своих детей ...

Вспоминает все злодеяния ИГИЛ и невинных жертв...

Благодарит Россию, Турцию, Ирак

и курдов за помощь в проведении этой операции.

Благодарит военнослужащих США.



Багдади умер как собака, как трус, мир будет лучше без этого злодея"

Трамп заявил : "наблюдал за операцией в прямом эфире, благодаря современным технологиям.

Россия прекрасно помогала с открытием воздушного пространства. Террористов Россия ненавидит так же как и мы ненавидим террористов."

Однако, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил , что за последние дни никаких ударов с воздуха со стороны США или коалиции в Идлибе не зафиксировано:





"Минобороны России не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими в подконтрольной Турции части зоны деэскалации Идлиб операции по очередному «уничтожению» бывшего лидера ИГИЛ Абу Бакра аль-Багдади.



Нарастание количества непосредственных участников и стран, якобы принимавших участие в этой «операции», каждый с абсолютно противоречивыми подробностями, порождают обоснованные вопросы и сомнения в её реальности и, тем более, в успехе.

Во-первых, в прошедшую субботу и за последние дни никаких ударов с воздуха по зоне деэскалации Идлиб авиационными средствами США или так называемой «международной коалиции» не зафиксировано.

Во-вторых, нам не известно ни о каком якобы оказании содействия пролету американской авиации в воздушное пространство зоны деэскалации «Идлиб» в ходе данной операции.

В-третьих, вся неподконтрольная сирийскому правительству территория зоны деэскалации Идлиб управляется и контролируется сирийским филиалом «Аль-Каиды» - террористической группировкой «Джабгат ан-Нусра». Данная группировка всегда бескомпромиссно уничтожала ИГИЛ и любого ее представителя прямо на месте, как главных конкурентов за власть в Сирии. Поэтому спокойное бытие на территории, подконтрольной «сирийской Аль-Каиде», бывшего лидера ИГИЛ, заслуживает как минимум отдельных прямых доказательств со стороны США или других участников операции.

Наконец, в-четвертых, с момента окончательного разгрома ИГИЛ сирийской правительственной армией при поддержке российских ВКС в начале 2018 года, очередная «смерть» Абу Бакра аль-Багдади абсолютно никакого оперативного значения на обстановку в Сирии или на действия оставшихся террористов в Идлибе, не имеет."

О ликвидации Абу Бакра аль-Багдади сообщили утром 27 октября. По данным Newsweek, спецоперацию провели в субботу, 26 октября. Источники издания рассказали, что президент США Дональд Трамп одобрил операцию за неделю до ее проведения. В иракской разведке ликвидацию главаря ИГ подтвердили.

По данным агентства Anadolu, на месте ликвидации аль-Багдади были обнаружены семь тел, в том числе ребенка и трех женщин. Операция проводилась четыре часа в два этапа. В ней были задействованы восемь вертолетов и два беспилотника. Американские военные в течение полутора часов наносили удары близко деревни Бариша в сирийской провинции Идлиб. Затем вертолеты покинули район, а через полчаса вернулись, возобновили бомбардировки и высадили спецназ.

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