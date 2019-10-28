Николаевский журналист Олег Деренюга написал мне, что собрал полное видео общения президента в Золотом, фрагменты которого брал у участников разговора. Об этом рассказал нардеп Александр Дубинский.

"На этом видео видно, как активисты Нацкорпуса подставили Зеленского в Золотом. Сначала они час с ним гоняли чаи у костра, плавно перейдя с «вы» на «ты», причем президент сам им говорит: «давайте на ты», а потом уже в самом конце, когда он уходил, подбежали и сняли видео, где порпосили подписать с ними меморандум. Удивлённый Зеленский прямо отвечает «С кем меморандум? С тобой?». Потому что он целый час перед этим по душам с ними общался", - говорится в сообщении .

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал полную версию своей двухдневной поездки в Золотое. Данный сюжет появился на его странице в Facebook27 октября.

"Два дня в Золотом. Там, где люди живут прямо на линии фронту. Там, где обстрелы - не тема митингов, а круглосуточная угроза жизни пожилых людей и детей. Там, где всех объединяют надежды на мир. Искренние встречи, откровенные разговоры, общие надежды. Мы сделаем все, чтобы не предать и не оставить наших людей на Донбассе", - прокомментировал Зеленский свою поездку.

Посещение Золотого президент начал с прохождения пункта пропуска. Позже начальник Генштаба Руслан Хомчак познакомил его с военными, которые дислоцируются в указанном районе. Бойцы пригласили главнокомандующего на общий ужин.

На следующий день Зеленский провел совещание в местной школе и объявил о назначении нового главы Луганской ОГА - Сергея Гайдая. Президент ночевал в доме одного из местных жителей.

В видео также показан момент, как Зеленский общается с противниками разведения войск в Золотом. С этими бойцами, как известно, состоялся спор, в ходе которого Зеленский призвал их вывезти из поселка свое оружие.

Позже пресс-центр штаба ООС сообщил, что люди в военной форме, с которыми общался президент Владимир Зеленский в Золотом, не являются представителями любых силовых ведомств или Вооруженных сил Украины и находятся в районе проведения операции Объединенных сил нелегально.

Лидер "Национального корпуса" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать в Золотом тысячи ветеранов ООС, в случае, если их "выкинут" оттуда. Об этом Билецкий заявил в видеообращении, которое было обнародовано в его YouTube-канале.

"Если не выйдет с тысячей, будет десять тысяч", – сказал Билецкий.

Он назвал бытовым хамством по отношению к ветеранам поведение Зеленского 26 октября в Золотом. Лидер "Национального корпуса" подчеркнул, что ветераны останутся в Золотом, потому что "имеют на это право".

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