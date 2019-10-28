75 лет назад завершилась Восточно-Карпатская операция. В общей сложности гитлеровцы хозяйничали в Украине 40 месяцев. В боях погибли около трех миллионов советских воинов. Общие потери за время оккупации до 10 миллионов человек. Максим Бужанский: Голос диктора дрожал, вибрировал, рвался из динамиков. Торжественный в последнее время, сегодня он был просто ликующим! Миллионы репродукторов. Миллионы, ждавших этот Голос. Да, знали, да, ждали давно, но вот именно сегодня, именно сейчас, подвели черту. Наши войска -Голос набирает, наливается мощью, Освободили Украину от немецко-фашистских захватчиков!!!! Торжество. Ликование. Победа! Все всё помнили. Помнили тоскливую боль новостей. Отчаяние. Ждали. Этот День наступил. С Днем освобождения Украины, братцы! Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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