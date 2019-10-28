... Надо бы нам всё-таки определить, чего мы хотим на самом деле?
Не в смысле, что надо писать рождественскому Санте и точно не смысле кофейных pr-сказок очередного инфантильного премьера Г.
А вот реально - куда мы хотим упасть?
В какую именно вонючую яму, до краев заполненную продуктами чужой жизнедеятельности...
Потому что, судя по всему, классическая демократия и тем более всеобщее избирательное право нас категорически не устраивает. Ни в каком виде.
Нет, конечно, мы формально признаем эти атрибуты цивилизованной страны и даже участвуем в соответствующих постановках.
Но... Очевидно же, что нам безразлично, как голосуют страна.
Вообще.
Какая разница, что Зеленский обнулил старые элиты и все радикальные группировки?
Какая разница, что все эти мракобесные концепции из XVII века - с умопомрачительной идеей построить здесь этническое репрессивное общество с рудиментной сырьевой экономикой - не набирают в обществе и 2-5% поддержки. Нет. Фигня все это.
Нам довольно пассионарного мизера, проклятого обществом, но которое агрессивно требует своих правил. Тогда зачем лицемерить и зачем вообще проводить выборы, если плевать на результаты? Зачем всерьёз выбирать президента, парламент, формировать коалиционный Кабмин?
Кому все это надо, если мизер (те самые 2-5%) все это считают фэйком?
Может, надо позволить подавляющему меньшинству, которое пафосно выступает от имени «народа» (как будто и не было выборов) назначить себе власть и управлять строго в собственных корыстных интересах?
Продолжая рассказывать идеологические страшилки. Но какой территорией они собираются управлять?
И почему 73% должны это принять и молча сожрать? И как внешние партнёры отреагируют на столь примитивно-узурпаторский способ передачи власти? Риторическое...
... Шире. Самое время задуматься над тем, чтобы отменить государство.
Зачем оно нам в принципе, если не способно установить правила?
Государство оказалось пустотелым и самое время объявить здесь «территорию волков».
Кто способен собрать тысячу активистов, громко пройти по центральным площадям столицы, игриво показать оружие, тот и должен устанавливать правила.
А потом другая тысяча оспорит эти правила. Потом ещё одна.
Стрельба будет? Убийства массовые? И?
Разве не этого мы хотим, когда какое-то существо женского рода безнаказанно в XXI веке призывает просто... прикончить президента, который ей лично не нравится?
И эти самые 2-5% закрывают свои линзы в восторге).
Всерьёз считая, что их «военные отряды» будут назначать налог, а все прочие согласятся молча платить ее на их хотелки и роскошные образы жизни. Точно. Это наш путь)...