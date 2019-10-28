Народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский опубликовал результаты полиграфа, исследованию на котором его подвергли на минувшей неделе. Документ он опубликовал на своей странице в соцсети.

"Как и обещал, публикую отчет полиграфолога о прохождении "детектора лжи", - написал Дубинский.

Также он опубликовал комментарий своего адвоката Татьяны Костиной к этому отчету.

Напомним, проверка "слуг народа" на полиграфе была инициирована после скандала с провалом на Комитете Рады голосования за проект закона, который внесет изменения в сфере оценочной деятельности в недвижимости. Большая часть депутатов от "Слуги народа" (12 человек во главе с нардепом Александром Дубинским, отчего их уже прозвали "11 друзей Дубинского"), которые вошли в этот комитет, не проголосовали за него. Хотя его и проталкивало руководство Комитета и монофракции.

В "Слуге народа" обвинили этих депутатов, что они взяли деньги за провал закона. Те свою вину отрицали и заявлили о готовности в прямом эфире пройти проверку на детекторе лжи. Президент Владимир Зеленский лично попросил проверить подозреваемых в коррупции нардепов от "Слуги народа" на полиграфе.

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