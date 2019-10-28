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|Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера брать деньги в Украине
|28.10.2019 10:30
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Бывший вице-президент США Джо Байден заявил, что никак не влиял на решение своего сына Хантера брать деньги из рук бывшего министра экологии Николая Злочевского за работу в составе совета директоров украинской газодобывающей компании Burisma.
Байден подчеркнул, что Хантер – "взрослый мужчина", который не сделал ни одного неправильного действия, в чем каждый может убедиться из расследования.
Журналист Владимир Бойко в своем Telegram-канале опубликовал фрагмент из уголовного производства №12913220540000400, в ходе расследования которого ГПУ изучала выходки Хантера Байдена и его отца.