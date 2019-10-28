 ЕС согласился отложить Брексит до 31 января 2020 года - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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ЕС согласился отложить Брексит до 31 января 2020 года
28.10.2019 11:44

Евросоюз согласился перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС на 31 января 2020 года. Об этом объявил глава Европейского совета Дональд Туск.

ЕС согласился отложить Брексит до 31 января 2020 года

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