Сводка Новостей
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|ЕС согласился отложить Брексит до 31 января 2020 года
|28.10.2019 11:44
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Евросоюз согласился перенести крайний срок выхода Великобритании из ЕС на 31 января 2020 года. Об этом объявил глава Европейского совета Дональд Туск.
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