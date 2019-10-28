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|Смыкание "порохоботов" и "шестерок Коломойского" в Раде все больше и ничего хорошего для Украины это не сулит
|28.10.2019 12:02
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Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков дал свою оценку демаршу Украины по поводу возвращения делегации России в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и считает, что оснований для возвращения украинских представителей в ПАСЕ пока нет.
Об этом Дмитрий Разумков заявил в эфире программы "Факты" на "ICTV"
Он так же признал, что в ПАСЕ есть государства, которые поддерживают такие действия Украины, а есть те, кто предлагает вернуться и не придавать камбэку РФ слишком большое значение.
Отметим, еще 24 октября Разумков в ПАСЕ примерял на себя функции главного блюстителя демократии в ПАСЕ и Европе.