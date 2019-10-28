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"Слуги народа" заметили, что Федина из ПЕСа угрожает жизни Зеленского
28.10.2019 12:39

Во фракции «Слуга народа» заявили о недопустимости высказываний со стороны нардепа от партии «Европейская Солидарность» Софии Федины о том, что может случиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Верховной Раде первый замглавы фракции Александр Корниенко, комментируя стрим депутата с соратницей Марусей Зверобой от 26 октября.

 

"Слуги народа" заметили, что Федина из ПЕСа угрожает жизни Зеленского

«Депут фракции «Европейская Солидарность» Федина сама выражала определенные моменты…

 

Пускай правоохранительные органы разбираются, но там есть призывы, или не призывы, а ее мнение насчет того, что может случиться с президентом, если он будет так себя вести», – сказал он.

 

Корниенко подчеркнул, что подобные заявления не могут звучать от нардепов.

«Фракция «Слуга народа» считает, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, а есть просто люди, есть заповеди Божьи.

 

Нельзя же желать человеку привселюдно таких вещей», – отметил замглавы политсилы.

По его словам, часть будет обращаться к правоохранителям с просьбой разобраться с ситуацией.

«В отношении народного депутата мы действительно выражаем свое возмущение, будем просить правоохранительные органы разбираться», – заявил Корниенко.

 

Напомним, нардепу Софии Федине («Европейская солидарность») не понравилось, как президент Владимир Зеленский беседовал с противниками разведения сил в Золотом. Об этом она заявила в Facebook.

«Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепары позволяли.

 

Кто-то думает, что он бессмертный», – возмутилась Федина.

 

 

 

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