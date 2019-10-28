Во фракции «Слуга народа» заявили о недопустимости высказываний со стороны нардепа от партии «Европейская Солидарность» Софии Федины о том, что может случиться с президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщил в Верховной Раде первый замглавы фракции Александр Корниенко, комментируя стрим депутата с соратницей Марусей Зверобой от 26 октября.

«Депут фракции «Европейская Солидарность» Федина сама выражала определенные моменты… Пускай правоохранительные органы разбираются, но там есть призывы, или не призывы, а ее мнение насчет того, что может случиться с президентом, если он будет так себя вести», – сказал он.

Корниенко подчеркнул, что подобные заявления не могут звучать от нардепов.

«Фракция «Слуга народа» считает, что недопустима со стороны депутата такая деятельность, потому что есть институции, а есть просто люди, есть заповеди Божьи. Нельзя же желать человеку привселюдно таких вещей», – отметил замглавы политсилы.

По его словам, часть будет обращаться к правоохранителям с просьбой разобраться с ситуацией.

«В отношении народного депутата мы действительно выражаем свое возмущение, будем просить правоохранительные органы разбираться», – заявил Корниенко.

Напомним, нардепу Софии Федине («Европейская солидарность») не понравилось, как президент Владимир Зеленский беседовал с противниками разведения сил в Золотом. Об этом она заявила в Facebook.

«Так разговаривать себе с нашими защитниками даже не все сепары позволяли. Кто-то думает, что он бессмертный», – возмутилась Федина.

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