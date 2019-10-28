Сводка Новостей
- Если никаких шагов сделано не будет, то выводы очевидны: 73 процента находятся в ментальном рабстве у подобного «бомонда»
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|Если никаких шагов сделано не будет, то выводы очевидны: 73 процента находятся в ментальном рабстве у подобного «бомонда»
|28.10.2019 13:52
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Это видео на «ЮтЬюбе» (именно так, по-галичански, мягко нужно произносить) надо тиражировать и распространять в рамках кампании «Единая страна». Редко удается в одном месте собрать такую роскошную квинтэссенцию «порохоботства». Концентрация зашкаливает, и следовательно «диалог двух патриоток» следует просматривать как учебный фильм.
Напомню историю появления этого шедевра галичанской ментальности. Президент Зеленский приехал в Золотое, где встретился с местными жителями и представителями «ветеранов» из «Национального корпуса», которые блокируют разведение войск.
Запись происходила, естественно, в «львивський кавЪярне», под шум кофемолки. Не поленился и расшифровал наиболее яркие «месседжи» ТП с погонялом «Зверобой». Никогда не думал, что Фенимор Купер мог предвидеть появление такой представительницы «львовского бомонда». Они так себя позиционируют.
Дальше Маруся немного путается в категориях. В первых строках своего послания она позиционировала себя в качестве «бомонда». Избранного аристократического общества. «Сливки». Да, табло подкачало, но, в конце концов, аристократы тоже бухают. И даже ширяются. Им надо с утра выпить чашечку кофе, принять бокал шампанского, полирнуться сивухой и занюхать дорожку-другую для остроты «порохоботского восприятия».
И вот Марусю понесло в стиле гопоты. Очень органичный для нее стиль общения: «Приехал этот жопник и начал дерзко общаться с добровольцами… На это я могу сказать: Вова, если ты тыкаешь, значит тебе тыкать будет вся страна. Готовься. Я призываю вообще не обращаться на «Вы» к этой гниде промосковской. Оно не понимает, с кем оно разговаривало. Четырежды уклонист разговаривает с людьми, которые с первых дней войны защищали Украину».
Надо сделать небольшое отступление. В аристократическом бомонде, где вращается Маруся и ее постоянно демонстрирующая маникюр подружка из фракции, принято называть неприятных субъектов в среднем роде.
Как мы можем понять, Маруся не сумела сдержать свое слово не материться. Эмоции переполняют правую лобную долю ее прически. Головой это назвать затруднительно. Обильная порция аристократического мата и оскорблений завершается угрозами физического уничтожения Зеленского.
Конечно, наибольший диссонанс вызывает даже не мат, а цитирование президента «агрессивной страны». Возможно, это связано с обменом веществ. Нечто гормональное. Не знаю. Но знаю одно: Маруся и Софийка наглядно продемонстрировали, что такое «язык вражды». Нацсовет по телевидению и радиовещанию часто обвинял телеканалы «112» и «Ньюсван» в использовании «языка вражды». Однако затруднялись привести конкретные примеры. Так вот они! Точнее, он. Один. Но наверняка будет и продолжение.
А что предпримет в ответ «сука, гнида зеленая и совок»?
Безусловно, его политтехнологи посоветуют не реагировать напрямую на подобный ролик. И они правы.
Да, нельзя этого делать. На это, кстати, и расчет. Другое дело, что ответ должен быть.
Либо в отношении «ментального лидера» подобного «бомонда», либо по поводу Маруси с Софийкой.
Девчонки же сами себе срок поднимают. С видеофиксацией.
Если никаких шагов сделано не будет, то выводы очевидны. 73 процента находятся в ментальном рабстве у подобного «бомонда».