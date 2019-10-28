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"Слуги народа" решаются выпросить амнистию для "Азова" перед Конгрессом США
28.10.2019 17:35

Во фракции «Слуга народа» инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения «Азов».

 

"Слуги народа" решаются выпросить амнистию для "Азова" перед Конгрессом США

"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно «батальона Азов», — говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады и имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В тексте указано официальное название «батальона Азов»: отдельный отряд специального назначения "Азов" — воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

 

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения „Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения „Азов“ американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", — подчеркивается в проекте обращения.

 

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

 

"Попытки назвать одно из официальных ... подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или „overseas violent white supremacist extremist group“, ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии.

 

Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", — подчеркивается в проекте обращения, предложенном фракцией "Слуга народа".

 

Глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения  "Азов", сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии между личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде только, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - заявил Аваков.

 

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", - убеждает он.

 

"Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - добавил глава МВД.

 

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.

Об этом парламентарий написал на своем Facebook.

Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.

По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".

 

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал в посте "слуга народа".

 

Яременко сообщил, что письмо в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об "Азове". Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов.

Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

 

Интересно, что именно бывшие бойцы "Азова" в том числе блокируют сейчас разведение войск в Золотом. Кстати, вчера президент Владимир Зеленский во время визита в Золотое вступил в перепалку именно с бывшим "азовцем" Денисом Янтарем. 

То есть в партии Зеленского намерены помочь движению, которое встало в жесткую оппозицию к президенту. 

 



 

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