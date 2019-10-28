Во фракции «Слуга народа» инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения «Азов».





"Этим письмом мы, народные депутаты Украины, представители различных политических партий, обращаемся к вам, как к нашим коллегам в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки, кто поставил свои подписи под обращением к государственному секретарю США Майку Помпео от 16.10.2019 относительно «батальона Азов», — говорится в проекте обращения, разосланном фракциям Верховной Рады и имеющемся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина".

В тексте указано официальное название «батальона Азов»: отдельный отряд специального назначения "Азов" — воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.

"В вашем письме, а также из открытых источников информации, мы не нашли какой-либо информации, которая могла бы служить подтверждением причастности подразделения „Азов“ к террористическим актам в Новой Зеландии, или относительно вербовки в ряды подразделения „Азов“ американских граждан и других утверждений, содержащихся в упомянутом письме государственного секретаря США господина Помпео от 16 октября 2019 года", — подчеркивается в проекте обращения.

Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.

"Попытки назвать одно из официальных ... подразделений Национальной гвардии Украины террористической организацией, или „overseas violent white supremacist extremist group“, ложатся тяжелым бременем на нашу совесть и с болью отзываются в сердцах украинских военнослужащих, ветеранов и добровольцев, принимавших участие в войне на Донбассе и продолжающих защищать независимость Украины от российской агрессии. Мы призываем вас и всех причастных должностных лиц Соединенных Штатов проявить сдержанность и непредвзятость в этом вопросе, и перед принятием любого решения провести более тщательное расследование", — подчеркивается в проекте обращения , предложенном фракцией "Слуга народа".

Глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".

Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения "Азов", сообщает пресс-служба МВД.

По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.

"Позорная информационная кампания о якобы распространении нацистской идеологии между личного состава отдельного отряда специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения НГУ является умышленной попыткой дискредитировать подразделение "Азов" и Национальную гвардию Украины, прежде только, в сознании международных партнеров Украины, спровоцировать кризис в отношениях с нашими союзниками, ослабить позицию нашего государства в мире", - заявил Аваков.

"Именно боевая эффективность спецподразделения "Азов" в защите государства от военной агрессии - истинная причина попытки остановить его другим, гибридным, методом", - убеждает он. "Надеюсь, что честная и открытая позиция Украины и приведенные факты будут учтены нашими партнерами и соратниками по борьбе по защите демократии. Мы вместе дадим отпор этим грязным и опасным методам", - добавил глава МВД.

Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.

Об этом парламентарий написал на своем Facebook.

Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.

По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".

"Хочу напомнить американским коллегам, что это военное подразделение создано активистами и участниками революции достоинства. Азовцы участвовали в освобождении из российской оккупации Мариуполя и множества других населенных пунктов. Мы никогда не забудем подвиг 26 азовцев, отдавших жизнь за независимость Украины", - написал в посте "слуга народа". Яременко сообщил, что письмо в Конгресс по поводу "славного боевого подразделения" содержит предложение предоставить любую необходимую объективную и непредвзятую информацию об "Азове". Кроме того, в послании есть обращение в правоохранительные органы Украины с просьбой опубликовать результаты проверки всех фактов и утверждений из письма американских конгрессменов.

Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.

Интересно, что именно бывшие бойцы "Азова" в том числе блокируют сейчас разведение войск в Золотом. Кстати, вчера президент Владимир Зеленский во время визита в Золотое вступил в перепалку именно с бывшим "азовцем" Денисом Янтарем.

То есть в партии Зеленского намерены помочь движению, которое встало в жесткую оппозицию к президенту.







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