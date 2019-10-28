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|"Слуги народа" решаются выпросить амнистию для "Азова" перед Конгрессом США
|28.10.2019 17:35
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Во фракции «Слуга народа» инициируют подписание обращения к Палате представителей Конгресса США относительно отдельного отряда специального назначения «Азов».
В тексте указано официальное название «батальона Азов»: отдельный отряд специального назначения "Азов" — воинская часть 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины, а также приводится история подразделения.
Кроме того, отмечается, что нардепы намерены обратиться ко всем правоохранительным органам и спецслужбам Украины с просьбой тщательного исследования указанных утверждений с последующим обнародованием соответствующих результатов.
Глава МВД Арсен Аваков назвал инициативу в Конгрессе США внести "Азов" в списки террористических организаций - "дискредитацией подразделения и знаком качества его борьбы за территориальную целостность Украины".
Об этом он заявил на встрече с главой миссии США Кристиной Куинн, комментируя официальную позицию Украины относительно "информационной кампании по дискредитации" подразделения "Азов", сообщает пресс-служба МВД.
По словам Авакова, подразделение специального назначения "Азов" воинской части 3057 Восточного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины является законным регулярным подразделением Нацгвардии.
Народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.
Об этом парламентарий написал на своем Facebook.
Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.
По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".
Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.
Интересно, что именно бывшие бойцы "Азова" в том числе блокируют сейчас разведение войск в Золотом. Кстати, вчера президент Владимир Зеленский во время визита в Золотое вступил в перепалку именно с бывшим "азовцем" Денисом Янтарем.
То есть в партии Зеленского намерены помочь движению, которое встало в жесткую оппозицию к президенту.