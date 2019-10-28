Сводка Новостей
- Трамп отправил Зеленского руководить Кремлём
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- Если их будут штурмовать, я один из первых напишу рапорт на увольнение - зам главы Нацполиции отказался изгонять Нацкорпус из Золотого
- Если никаких шагов сделано не будет, то выводы очевидны: 73 процента находятся в ментальном рабстве у подобного «бомонда»
|Трамп отправил Зеленского руководить Кремлём
|28.10.2019 19:26
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Президент США Дональд Трамп перепутал страну, которой руководит президент Владимир Зеленский. Он назвал его "российским президентом". Видео записи его речи на авиабазе Эндрюс в штате Мэриленд появилось в
Трамп комментировал ситуацию о скандале с Байденами, и сначала трижды упомянул об "идеальном разговоре" с президентом Украины. Но потом настаивая, что он не оказывал давление на Зеленского, почему-то назвал его российским президентом.