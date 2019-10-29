Сводка Новостей
- Генпрокуратура не способна сказать праву про события на Майдане в 2014 году. Лукаш
- Националисты не убрали оружие из Золотого, а немного переместили. Билецкий
- Трамп отправил Зеленского руководить Кремлём
- "Слуги народа" решаются выпросить амнистию для "Азова" перед Конгрессом США
- У "Слуги народа" в Раде появился Коля Недоносок и назревает бунт
|Националисты не убрали оружие из Золотого, а немного переместили. Билецкий
|29.10.2019 07:52
|
Лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий заявил, что добровольцы не убрали оружие из Золотого, а переместили на расстояние менее, чем 1 км, за пределы "красной зоны". Об этом Билецкий сказал в интервью "
По его словам, на данный момент в Золотом остались порядка 40 добровольцев. Все они являются ветеранами из разных организаций и дежурят по ротации.
Ранее лидер "Национального корпуса" и первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий пригрозил президенту Украины Владимиру Зеленскому собрать в Золотом тысячи ветеранов ООС, в случае, если их "выкинут" оттуда.
27 октября заместитель главы Нацполиции Вадим Троян заявил, что ветераны-добровольцы, которые имели легальное оружие, вывезли его в сопровождении полиции из Золотого-4.
Напомним, во время посещения Золотого Зеленский вступил в спор с людьми в военной форме по поводу необходимости разведения войск и прекращения огня. Зеленский призвал бойцов вывезти из поселка свое оружие.
Позже