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|Генпрокуратура не способна сказать праву про события на Майдане в 2014 году. Лукаш
|29.10.2019 08:10
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Действующая Генеральная прокуратура не расскажет украинцам правду об убийствах на Майдане. Об этом заявила экс-министр юстиции Украины, адвокат Елена Лукаш в эфире программы "Эпицентр украинской политики" на телеканале NEWSONE.
По ее мнению, Генеральную прокуратуру сейчас возглавляют люди нежелающие и неспособные рассказать украинцам правду о трагедии, которая случилась и с протестующими, и с правоохранителями.
Лукаш подчеркнула, что для расследования дел Майдана надо уволить все руководство Генеральной прокуратуры, отменить вышеуказанный закон и найти профессиональных людей, которые были бы заинтересованы в том, чтобы донести украинцам правду.