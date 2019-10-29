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|Рада сегодня рассмотрит законы о статусе добровольцев
|29.10.2019 09:06
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Верховная Рада сегодня рассмотрит законопроекты о предоставлении статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников АТО и относительно обеспечения личного голосования народными депутатами. Об этом говорится в
Планируется рассмотрение в первом чтении законопроекта №2045 и альтернативного №2045-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно предоставления статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции".
Кроме того, парламентарии в первом чтении рассмотрят законопроект первого заместителя председателя Верховной рады Руслана Стефанчука №2148 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения личного голосования народными депутатами Украины".
Напомним, вчера в Офисе президента представители добровольческого движения, волонтеры и народные депутаты обсудили законопроект № 2045-1 относительно предоставления статуса и социальных гарантий добровольцам - участникам АТО и ООС. Президент определил этот законопроект для рассмотрения Радой как неотложный.