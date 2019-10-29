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|В "Слугу народа" запустили несколько агентов из "конторы"
|29.10.2019 09:25
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Стало известно, о чем Зеленский говорил на закрытой встрече со "слугами"
Президент Владимир Зеленский отчитал нардепов из партии "Слуга народа" за недисциплинированность и болтливость.
Это произошло накануне во время заседания фракции, которое было безотлагательно проведено на фоне скандалов, потрясших президентскую фракцию.
В частности, как стало известно, Зеленский обсудил с нардепами поездку на Донбасс, вновь высказав свою позицию по установлению мира .
Не обошлось и без обсуждения "коррупционного" скандала во фракции. В этом контексте вновь поднимался вопрос прохождения "слугами" полиграфа.
Также опять поднимался вопрос недопустимости появления в эфире российского ТВ.
Уже без Зеленского нардепы обсудили множество тем, в частности было согласована дата съезда партии: он состоится 10 ноября.
Также активно обсуждалась тема выделения средств регионам.
Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа", которое проходит в строгой конфиденциальности, ругал депутатов за плохую дисциплину.
Об этом
В первую очередь, со слов собеседника, на закрытом заседании фракции была поднята тема недавнего громкого скандала с финансовым комитетом (прим.: о возможном подкупе 11 членов комитета, - ред.).
Второй вопрос президенту, по его информации, поставил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.
После отъезда президента, как рассказал депутат, "заседание фракции продолжил Трофимов, где обсуждались вопросы региональной политики и назначения глав РГА, ведь мажоритарщики повсеместно бунтуют против", - подчеркнул он.
Что же касается вопроса о возможном лишении депутатских полномочий нардепа "Слуги народа" Вячеслава Медяника, учитывая недавний скандал с появлением его переписки в сети, "то нам на фракции сообщили, что вопрос снят. Депутат прошёл полиграф и чист".