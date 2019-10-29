Стало известно, о чем Зеленский говорил на закрытой встрече со "слугами"

Президент Владимир Зеленский отчитал нардепов из партии "Слуга народа" за недисциплинированность и болтливость.

Это произошло накануне во время заседания фракции, которое было безотлагательно проведено на фоне скандалов, потрясших президентскую фракцию.

В частности, как стало известно, Зеленский обсудил с нардепами поездку на Донбасс, вновь высказав свою позицию по установлению мира .

Не обошлось и без обсуждения "коррупционного" скандала во фракции. В этом контексте вновь поднимался вопрос прохождения "слугами" полиграфа.

Также опять поднимался вопрос недопустимости появления в эфире российского ТВ.

Уже без Зеленского нардепы обсудили множество тем, в частности было согласована дата съезда партии: он состоится 10 ноября.

Также активно обсуждалась тема выделения средств регионам.

Президент Владимир Зеленский на заседании фракции "Слуги народа", которое проходит в строгой конфиденциальности, ругал депутатов за плохую дисциплину.

Об этом LB.ua сообщил источник с заседания фракции.

"Заседание фракции «Слуга народа» продолжатся уже больше больше двух часов. Первые 40 минут на заседании был президент Владимир Зеленский. Изначально он ругал нас за плохую дисциплину. Мол, многие опаздывали к назначенному времени сборов - на 19:00 в "Парковом". С ним был Андрей Богдан и Трофимов (прим.: глава и зам Офиса президента, - ред.). В начале «спича» президента была «тёплая ванна», он рассказывал нам о своей поездке в Золотое. Но затем президенту были заданы нескольких жестких вопросов от самих депутатов", - отметил источник.

В первую очередь, со слов собеседника, на закрытом заседании фракции была поднята тема недавнего громкого скандала с финансовым комитетом (прим.: о возможном подкупе 11 членов комитета, - ред.).

"Вопросы прозвучали от депутатов Александра Дубинского и Ольги Василевской. Президент вновь напомнил им о требовании пройти тест на полиграфе. Звучало это в риторике так: «пусть все наши враги выкусят эту историю в итоге». Могу сказать, что все это переросло в настоящую брань. И члены комитета, заочно обвинённые в том, что взяли деньги (прим.: за якобы не голосование за рекомендацию к принятию Радой законопроектов «против площадок Яценко», - ред.), теперь готовы идти к руководству парламента и просить отставки главы финкомитета, нардепа Гетьманцева. Эти депутаты настроены категорично и непримиримо", - продолжил депутат.

Второй вопрос президенту, по его информации, поставил депутат "Слуги народа" Максим Бужанский.

"А именно, относительно скандала с экс-руководителем "Правого сектора" Сергеем Стерненко. И о роли генпрокурора Рябошапки в этом вопросе", - добавил он.

После отъезда президента, как рассказал депутат, "заседание фракции продолжил Трофимов, где обсуждались вопросы региональной политики и назначения глав РГА, ведь мажоритарщики повсеместно бунтуют против", - подчеркнул он.

Что же касается вопроса о возможном лишении депутатских полномочий нардепа "Слуги народа" Вячеслава Медяника, учитывая недавний скандал с появлением его переписки в сети, "то нам на фракции сообщили, что вопрос снят. Депутат прошёл полиграф и чист".

"Мои знакомые из «конторы» говорят сразу о нескольких агентах со значком Зе, которых СБУ и НАБУ запустили в ряды партии. Причём, работают они, как это принято у «чекистов» - в обе стороны. То есть, и предлагают деньги депутатам. И просят деньги у депутатов. После чего сразу же пишут доносы в свои службы. Умру со смеху, когда узнаю, что агенты документируют один другого. Потому что люди подобраны самоуверенные и не слишком умные. " - Сообщает связанный с фракцией "Слуги народа" телеграм-канал Тёмный Рыцарь.

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