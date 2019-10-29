Забыли, о чем шла речь, забыли, какой была та Война, забыли, чего стоила та Победа, забыли о Цене и забыли о Ставке.
Забыли о том, почему едва выстоявшая на Курской Дуге армия сцепив зубы бросилась вперёд, стараясь не дать врагу ни одной лишней секунды.
Забыли, почему так рвались взять Киев до холодов, забыли, чтобы значило не взять его, и зимовать в голом поле.
Забыли, ЧТО случилось бы с Киевом, дай немцам ещё немного времени.
Забыли?
Ну так я напомню.
Напомню, чтобы Освобождение Украины не было пустым звуком, чтобы к этому освобождению не дописывали тех, кто для него ничего не сделал, чтобы помнили кто, и от чего освободил.
Смотрите, это приказ.
Приказ Рейхскомиссара Украины Эрика Коха от 6 сентября 43 года.
Помните такого?
Кох не сомневается в том, что произойдет.
Кох знает, что немцы отдадут восточный берег Днепра.
И Кох хочет не оставить там ничего.
Вообще Ничего, настолько ничего, насколько вы только можете себе представить.
Голую, изнасилованную, выжженную землю.
О чем и пишет приказ генерал-комиссарам Киева и Днепропетровска и прочим гебитсам.
Документы прилагаю, тезисы вкратце перечислю:
В городах и относящихся к ним районах ( деревнях) Гадяч, Опочка, Карповка, Петриковка, Новомосковск, Павлоград, Покровское, Орехов, Пологи, Бердянск-все дома уничтожить.
Все запасы, которые не удалось вывезти, сжечь.
Выдачу продовольствия населению прекратить.
Реквизировать у населения все без остатка запасы, вплоть до последней коровы и лошади.
Всё работоспособное население переправить на запад.
Посевы уничтожить путем перепашки почвы.
Пришедшее в негодность оборудование - уничтожить.
Всё зерно, включая семенной фонд вывезти.
Весь племенной скот перегнать на запад.
Всю технику переправить на запад.
Вы полистайте этот приказ, когда потом будете говорить, что на освобожденных территориях голодали.
Голодали.
На огромной территории вглубь, в наш тыл, немцы старались не оставить ничего.
А впереди был Днепр, отдавать который они не собирались вообще...