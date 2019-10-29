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- Битву за Киев "Слуги народа" проиграли - Кличко выиграет выборы у любого
|Битву за Киев "Слуги народа" проиграли - Кличко выиграет выборы у любого
|29.10.2019 18:55
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КМИС обнародовал опрос по Киеву, согласно которому если бы выборы мэра проводились в середине октября, то Кличко набрал бы 36,6% голосов, а Александр Ткаченко только 18%.
Если бы выборы мэра Киева проходили в середине октября, то из всех жителей города в возрасте от 18 лет более трети отдали бы свои голоса за действующего городского голову Виталия Кличко, свидетельствуют результаты опроса, проведенного
КМИС провел опрос общественного мнения жителей г.Киев с 11 по 22 октября. Методом телефонных интервью с использованием компьютера (САTИ, computer-assistedtelephoneinterviews) опрошено 803 респондентов, проживающих в г.Киев, при 2-х ступенчатой выборке с квотным отбором на последней ступени, которая репрезентативна для населения города в возрасте от 18 лет.
Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает 3,5% для показателей близких к 50%, 3,1% - для показателей близких к 25% или 75%, 2,3% - для показателей близких к 12% или 88%, 1,6% - для показателей близких к 5% или 95%.