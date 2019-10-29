Александр Зубченко

В Мариуполе стартовал инвестиционный форум «RE: think. Invest in Ukraine». В принципе, это бессмысленное соединение латинских букв и кириллицы, в котором принял участие президент Зеленский. Нет, если решили собрать в одном месте придурков, которые верят в Украину как в «инвестицонно-привлекательную страну», то можно продолжать в том же духе. Особую пикантность форуму придает тот факт, что он проходит близко от тренировочной базы батальона «Азов», который американские конгрессмены просят признать террористической организацией. Это, непременно, способствует привлечению многомиллиардных инвестиций в нашу разрушенную до основания экономику.

Но еще больше, конечно же, инвесторов привлекает наш уникальный Кабмин, по котором катается на самокате Гончарук, правда, без традиционной шубы. Вот кто может отказать такому «милашке» и его группе дрессированных «соросят» из питомника Томаша Фиалы?

Презентацию перспектив для инвесторов Кабмин провел просто блестяще. Всем с ходу дали понять: любой, кто сунется сюда со своими грязными деньгами, просто обречен.

Акцент делается, по всей видимости, на инвесторов с ярко выраженной склонностью к мазохизму, испытывающих удовольствие от четких перспектив расстаться со своими сбережениями в наиболее извращенной форме.

И всех их, по всей видимости, собрали в Мариуполе. Инкогнито.

В рамки презентации блестяще вписался министр экономики Миловано, который откровенно признал: да, я дебил, чем сразу же спровоцировал резкий взлет Украины в рейтинге открытости ведения бизнеса.

Подобной логики придерживается, по всей видимости, весь экономический блок Кабмина.

Чтобы продемонстрировать серьезность намерений по привлечению инвестиций, «соросята» из правительства и Рады блестяще реализуют задачу по развалу базовых отраслей промышленности Украины. ГОКи знаете? Металлургическая, знаете, промышленность.

Влепили им повышение ренты в пять-шесть раз, чтобы посмотреть, как после этого улучшится инвестиционный климат.

Эксперимент удался, поскольку предприятия останавливаются, у людей появляется больше времени для занятия любимым хобби. Ну там макроме, вышивка крестиком. После визита президента в Японии очень популярно занятие оригами.

Прекрасный инвестиционный климат сложился на Харьковщине.

«Младореформаторы» серьезно взялись за дело, блестяще зачистив менеджмент стратегических предприятий области.

Потенциальные инвесторы аплодируют стоя! Уволили Дмитрия Сталинского – авторитетного руководителя ГП «Энегосталь», досрочно расторгли договор с одним из ведущих украинских ученых, при котором «Энергосталь» стала успешно соперничать на мировом рынке.

Вполне обоснованное решение, поскольку эти люди не являются свадебными фотографами и даже ни разу не посетили лекции того же Милованова, на которых он рассказывал про свое увлечение сальсой.

«Турбоатом» знаете?

Огромное предприятие с мировой известностью. Было трудно все развалить, но для «соросят» нет невыполнимых задач. Справились. Развалили для улучшения инвестиционного климата.

А теперь чиновники Минэкономики тормозят приватизацию «Электротяжмаша».

Явно, готовят предприятие к дерибану.

Иначе, как объяснить, что представитель Министерства Милованова, которое является уполномоченным органом управления заводом, прогулял заседание комиссии 28 октября?

Оно понятно, финансовые санкции на это, как на слуг народа с мандатом не наложат. Может, вообще премию в конверте дадут за саботаж.

Потому что «голубки» Милованова в виде первого зама главы Минэкономики Кухты и советник министра Галущенко как-то подозрительно тормозят процесс. Надо их на полиграфе проверить.

А вдруг путают климат с климаксом, или приватизацию с прихватизацией? Однозначно- на детектор лжи.

Последовательное уничтожение системных предприятий, на которых до недавнего времени как-то держались остатки промышленного производства «европейской нации» - это фирменный стиль новой кабминовской команды.

Ребята образно продемонстрировали, что именно будет с инвесторами, если они рискнут зайти на наш удивительный «внутренний рынок».

Даже такое сверхприбыльное производство, как табачное, «соросята» умудрились сделать убыточным. А что вы хотите – взвешенная налоговая политика Кабмина дает чудесные результаты.

Думаю, если б в Украине легализовали марихуану, то правительство быстро бы превратило производство конопли в нерентабельный и убыточный бизнес.

Потенциальных инвесторов-мазохистов, непременно, впечатлят явные предпосылки для социального взрыва, которые талантливо создали «младореформаторы». Ведь какова главная цель инвестиционной деятельности по мнению группировки Гончарука-Милованова? Вложить миллиарды в страну, находящуюся на грани очередного социального потрясения.

Для усиления эффекта следует показательно превратить основные отрасли в экологически чистый пепел и пригласить известную активистку Грету Тунберг полюбоваться чистейшей экологией. Ни тебе заводов, ни людей. Приходи, инвестируй по самое не балуй!

Заявление премьера Гончарука на слете в Мариуполе тоже способствует будущему инвестиционному буму.

Мы, говорит, понимаем, что выбираем не идеальные решения, зато действуем быстро и решительно.

Быстрота, слабоумие и решительность – этот лозунг должен был выбит на здании украинского Кабмина.

И сразу же стоит объявить конкурс на памятник неизвестному инвестору, необдуманно решившегося вложить деньги в украинский проект.