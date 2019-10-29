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|Вряд ли Украине удастся достичь путем переговоров хорошего мира с русскими. Аваков
|29.10.2019 19:51
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Представители так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) заявили о готовности начать разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает
В ведомстве непризнанной "республики" заявили, что, в "ЛНР" "всегда готовы к разведению", но для полноценной реализации этого процесса требуется выполнение одного условия.
Как передают корреспонденты из Донбасса, обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, подтверждающие готовность сторон к разведению. А в Telegram появились кадры из Золотого, на которых представители сторон ожидают начала разведения.
Корреспондент
В кулуарах форума в Мариуполе министр МВД Арсен Аваков высказался об Андрее Билецком, "активистах" блокирующих разведение сил, и перспективах российско-украинских отношений.
Так, заявления Билецкого Аваков назвал политическими. Министр подчеркнул, что территория КПВВ "Золотое" объявлена желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием. По его словам, ветераны и добровольцы уже вывезли оружие с Золотого.
По российско-украинским отношениям, прямая цитата:
Также Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.
Но в то же время министр сообщил о готовности покинуть пост в случае, если он почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит". Другими словами - "не дождетесь, что я уйду сам"