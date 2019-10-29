Представители так называемой "Луганской народной республики" (ЛНР) заявили о готовности начать разведение сил в районе населенного пункта Золотое. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Народной милиции ЛНР.

В ведомстве непризнанной "республики" заявили, что, в "ЛНР" "всегда готовы к разведению", но для полноценной реализации этого процесса требуется выполнение одного условия.

"Главное - это зеркальные действия со стороны Украины", - пояснили в Народной милиции.

Как передают корреспонденты из Донбасса, обе стороны уже запустили сигнальные ракеты, подтверждающие готовность сторон к разведению. А в Telegram появились кадры из Золотого, на которых представители сторон ожидают начала разведения.

Корреспондент "Страны" из зоны ООС рассказывает, что происходит с разведением сил.

"Разведение действительно началось. Пока переводят основные силы подразделений с передовой линии окопов, но на выступающих за линии окопов опорных пунктах продолжают находиться вооруженные группы - это так страхуют отвод основных сил. Все это происходит за чертой города. В самом Золотом еще накануне подтянуто несколько подразделений полицейского спецназа - для профилактики провокаций. Националисты продолжают оставаться в Золотом, но их нет на линии укреплений - окопов. Они пока не проявляют каких-то активных действий, но стоят группами близко от блок-постов. С виду - невооружены - их проверили еще вчера полицейские".

В кулуарах форума в Мариуполе министр МВД Арсен Аваков высказался об Андрее Билецком, "активистах" блокирующих разведение сил, и перспективах российско-украинских отношений.

Так, заявления Билецкого Аваков назвал политическими. Министр подчеркнул, что территория КПВВ "Золотое" объявлена желтой зоной и там не могут находиться люди с оружием. По его словам, ветераны и добровольцы уже вывезли оружие с Золотого.

По российско-украинским отношениям, прямая цитата:

"К сожалению, вряд ли Украине удастся достичь путем переговоров хорошего мира с русскими. Но если есть путь, по которому можно пройти и убедиться в обратном, то давайте его пройдем, не переходя красные линии". То есть по этой линии - полная публичная поддержка Зеленского.

Также Аваков заявил, что не собирается уходить в отставку из-за дела об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк.

Но в то же время министр сообщил о готовности покинуть пост в случае, если он почувствует, что не приносит пользу, или обнаружит, что "его принципы не совпадают с тем, что происходит". Другими словами - "не дождетесь, что я уйду сам"

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