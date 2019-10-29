Сводка Новостей
- "Я же не лох, я президент этой страны!" - возле шатра, где выступает Зеленский в Мариуполе, появилось объявление
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|"Я же не лох, я президент этой страны!" - возле шатра, где выступает Зеленский в Мариуполе, появилось объявление
|29.10.2019 20:09
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Во вторник, 29 октября, в Мариуполе у шатра, где будет проходить инвестиционный форум, активисты устроили акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского касаемо разведения сил на Донбассе. Об этом пишет
Люди растянули два зеленых банера, на которых написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода грады долетят сюда!"
Кроме того, на проспекте Мира звучит песня со словами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент ...."
Среди протестующих замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемные банки не будут возвращать их бывшим хозяевам. Об этом сообщает
Заявление украинский руководитель сделал 29 октября в Мариуполе на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.
Президент добавил: несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать проблемные банки их бывшим собственникам.