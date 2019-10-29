Во вторник, 29 октября, в Мариуполе у шатра, где будет проходить инвестиционный форум, активисты устроили акцию протеста против политики президента Владимира Зеленского касаемо разведения сил на Донбассе. Об этом пишет 0629.com.ua .

Люди растянули два зеленых банера, на которых написано: "Мне 42-й год, я же не лох, я президент этой страны!" и "После отвода грады долетят сюда!"

Кроме того, на проспекте Мира звучит песня со словами "Мне 42-й год, я же не лох, я президент ...."

Среди протестующих замечен лидер мариупольской ячейки Национального корпуса Антон Требухов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемные банки не будут возвращать их бывшим хозяевам. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Заявление украинский руководитель сделал 29 октября в Мариуполе на инвестиционном форуме RE:think. Invest in Ukraine.

"С рынка было выведены около 100 банков, в частности, Дельта Банк, Надра Банк, банк "Финансы и Кредит". Национализирован ПриватБанк. В каждом из этих дел, я еще раз говорю, буду защищать только интересы государства Украина, интересы каждого украинца. Все эти проблемы не должны решаться за счет плательщиков налогов", - сказал Зеленский.

Президент добавил: несмотря на распространяемые слухи, никто в нынешней власти не собирается возвращать проблемные банки их бывшим собственникам.

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