Католическая церковь Святого Антония в Южной Каролине отказала экс-вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джо Байдену в причастии, потому что он поддерживает аборты. Об этом сообщает местное издание The South Carolina Morning News .

Священник церкви Роберт Э. Мори заявил, что никто не может причаститься святых тела и крови Христа, если поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения. К таким вещам относятся и аборты.

"К сожалению, в прошлое воскресенье мне пришлось отказать в причастии бывшему вице-президенту Джо Байдену", - сказал священный отец.

В то же время власть Байдена не подтвердила информацию о присутствии политика в церкви, отметив, что если он и посещал церковь, то по личным мотивам.

Напомним, Байден-старший прокомментировал работу своего сына в украинской компании Burisma.

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