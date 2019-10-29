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|Байдену отказали в причастии в католическом храме
|29.10.2019 22:21
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Католическая церковь Святого Антония в Южной Каролине отказала экс-вице-президенту США и действующему кандидату в президенты Джо Байдену в причастии, потому что он поддерживает аборты. Об этом сообщает местное издание
Священник церкви Роберт Э. Мори заявил, что никто не может причаститься святых тела и крови Христа, если поддерживает вещи, противоречащие основам христианского учения. К таким вещам относятся и аборты.
В то же время власть Байдена не подтвердила информацию о присутствии политика в церкви, отметив, что если он и посещал церковь, то по личным мотивам.
Напомним, Байден-старший прокомментировал работу своего сына в украинской компании Burisma.