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|Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Пристайко
|29.10.2019 22:40
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Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Об этом сообщил глава МИД Украины Пристайко в интервью Reuters.
Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.
По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.