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Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Пристайко
29.10.2019 22:40

Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Об этом сообщил глава МИД Украины Пристайко в интервью Reuters.

Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Пристайко

Разведение сил в районе Золотого Луганской области начинается с сегодняшнего дня. Об этом на инвестиционном форуме в Мариуполе заявил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

По его словам, до саммита "нормандской четверки" должно пройти разведение сил на ранее согласованных участках.

"Разведение в Золотом происходит сейчас, мы стартуем с сегодняшнего дня…

 

Почему мы задержались, потому что это должен быть не просто отвод.

 

Он должен быть проверен и подтвержден СММ ОБСЕ.

 

Мы дали им время на подготовку…

 

В Золотом, по заверению миссии ОБСЕ, последний обстрел был 18 числа - это 10 дней назад.

 

Дальше будет Петровское", - заявил Пристайко.

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