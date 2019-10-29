Сводка Новостей
- "Слуги народа" рассказали "Европейской солидарности, что не допустят угроз Зеленскому и "любому гражданину Украины"
- Парламент превращается в площадку КВН. Ренат Кузьмин
- Отвод войск в Золотом начнется сегодня. Пристайко
- Байдену отказали в причастии в католическом храме
- "Я же не лох, я президент этой страны!" - возле шатра, где выступает Зеленский в Мариуполе, появилось объявление
|Парламент превращается в площадку КВН. Ренат Кузьмин
|29.10.2019 22:59
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Парламент превращается в площадку КВН. Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.
Фракция "Слуги народа" вышла к трибуне Верховной Рады, выражая возмущение реакцией нардепа от "Европейской солидарности" Софии Федины на общение президента Украины Владимира Зеленского с ветеранами в Золотом.
Непосредственно выступал представитель политсилы Никита Потураев.
Он подчеркнул, что вчера часть "Слуга народа" начала сбор подписей за обращение к правоохранительным органам - "для решения вместе того, приемлемы ли призывы к убийству, желание смерти любому гражданину Украины, даже несмотря на то, идет ли речь о президенте, или это просто о рядовом гражданине".
Напомним, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель Комитета по вопросам внешней политики Богдан Яременко подготовил письмо к властям США, которые намерены внести "Азов" в список террористических организаций.
Об этом парламентарий написал на своем Facebook.
Поводом для послания стало обращение 40 американских конгрессменов к государственному секретарю США Майклу Помпео с призывом причислить батальон "Азов" к террористическим организациям.
По убеждению Яременко, "попытки публичного очернения одного из самых заслуженных и боеспособных подразделений Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения "Азов" не должны остаться без реакции нардепов".
Нардеп уведомил, что подписание и передача письма американской стороне состоится во вторник, 29 октября.