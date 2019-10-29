Фракция "Слуги народа" полным составом поддержала инициативу своего коллеги Никиты Потураева про недопустимость угроз про лишение жизни со стороны преставителей "Европейской солиарности" в отношении президента Зеленского и "любого гражданина Украины".

Фракция "Слуга народа" впервые заблокировала трибуну в Верховной Раде - депутаты обратились к правоохранительным органам с требованием расследовать высказывания депутата Софии Федины о президенте Владимире Зеленском.

"Вчера мы как часть, решили обратиться к правоохранительным органам дать оценку таким призывам (заявления нардепа "Европейской солидарности" Федины о "физическим устранении" президента Зеленского, - ред.)", - заявил депутат Никита Потураев в окружении коллег возле парламентской трибуны в ходе утреннего заседания.

Он также заявил о "недопустимости пожелания смерти или убийства любому человеку и гражданину Украину, независимо от того: президент это или нет".

Его выступление "Слуги народа" сопровождали аплодисментами.

В то же время, нардепы из "Евросолидарности" из зала потребовали извинения за шутку о сгоревшем доме эк-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.

В кулуарах парламента Федина подчеркнула LB.ua , что "не боится снятия неприкосновенности, если такое инициируют".

Руководитель Офиса президента Андрей Богдан связывает протесты против действий нынешнего президента Владимира Зеленского с экс-президентом Петром Порошенко.

Об этом Богдан заявил в интервью "Украинской правде"

"У нас есть информация, что один из политических лидеров, а именно экс-президент, принимает максимальные меры по увеличению своей роли в протестном движении.

И это не то чтоб удивительно, это знают все, это знают те люди, которые присутствовали в центре Киева. И именно они говорили, что Петр Алексеевич был частью этого движения, которая активно старалась его сделать лидером. Что не было воспринято другими участниками этого движения. Не надо путать – я говорил только об одной части и об одном персонаже".

Комментируя акции "Нет капитуляции", Богдан сказал, что никто не понимает, что такое "формула Штайнмайера" и что "она должна быть прописана на соответствующей встрече, и соответствующие договоренности должны быть прописаны в законе Украины".

"Это определенная выдумка названия, в которой не наполнена на сегодняшний день суть", – сказал руководитель Офиса президента.

Он не согласен, что именно из-за согласия на дозволение конфликта в Донбассе по "формуле Штайнмайера" рейтинг президента упал на 7%:

"Не "формула Штайнмайера" получила такой негатив, не было уменьшение рейтингов, а это был просто понятный процесс: из-за освобождения пленных был большой рост (рейтинга – ред.), он был ситуативный, он не мог держаться долго на отметке в 73%. Поэтому это обыкновенный период, когда (рейтинг) начинает со временем немного падать, он проседает, а не падает".

По мнению Богдана, "и скорость принятия законов, и различные законы дискуссионные, и земельная реформа, и "формула Штайнмайера" – это не изменило отношение общества к президенту, вообще не изменило".

Он также отметил: "Мы очень хорошо понимаем социологию, и мы ничего не делаем, пока не попробуем сделать. Пока не поймем, как это будет воспринято обществом".

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