Посольство Израиля в Украине сообщило о закрытии дипломатической миссии в связи с решением Министерства финансов страны. Об этом говорится на странице посольства в Facebook .

"Из-за решения Министерства финансов Израиля нарушить договоренности, которые были согласованы и подписаны Генеральным директором Министерства финансов 21 июля 2019 года, и применить одностороннюю процедуру, меняющую протокол, который был в течение нескольких десятилетий, мы вынуждены закрыть дипломатическую миссию. Консульские услуги не будут предоставляться, и никто не будет иметь права въехать в посольство/консульство", - говорится в сообщении.

В дипломатичном ведомстве добавили, что вынуждены принять такие меры, потому что "жизненным интересам государства Израиль нанесен ущерб".

"Израильские дипломаты обязаны постоянно пытаться усилить силу и стойкость Израиля. К сожалению, решение Министерства финансов не оставляет нам иного выбора, как принять вышеуказанные мероприятия, поскольку жизненным интересам государства Израиль нанесен убыток. Мы надеемся, что этот кризис будет решен как можно быстрее", - говорится в сообщении.

Работники МИД и Министерства обороны Израиля сегодня начали забастовку в израильских дипломатических представительствах за рубежом. Прекращено оказание консульских услуг, закрылись КПП на границах с Палестиной. Кроме того, временно прекратилось оформление экспортных оборонных поставок, а также работа по подготовке официальных и рабочих визитов израильских должностных лиц в другие государства.

Причина конфликта - решение Министерства финансов взыскать налог с представительских расходов дипломатов, не подкрепленных квитанциями. В совместном заявлении рабочих комитетов МИД и Минобороны, распространенном вечером в понедельник, этот шаг охарактеризован как серьезный удар по заработку израильских дипломатических и военных представителей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира