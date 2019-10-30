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|Нам хлеба не надо, автокресло давай
|30.10.2019 09:18
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Верховная Рада ввела штрафы 510-850 грн за перевозку детей в автомобилях без специальных кресел, приняв законопроект №
В Админкодекс внесли норму о штрафе 510 грн за нарушение правил перевозки детей, а 850 грн - за повторное нарушение в течение года.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Авторы законопроекта привели данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым правильно установленные детские автомобильные кресла уменьшают вероятность смерти младенцев примерно на 70%, и на 54-80% детей.