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|Зеленский назвал приоритеты в отношении Донбасса и Крыма
|30.10.2019 11:11
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Зеленский сообщил о необходимости сохранения сознания украинских граждан на Донбассе и в Крыму
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе.
Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.