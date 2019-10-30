Зеленский сообщил о необходимости сохранения сознания украинских граждан на Донбассе и в Крыму

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приоритетом Украины в отношении Донбасса и Крыма является информационная и гуманитарная политика. Об этом он заявил на форуме в Мариуполе.

Президент отметил, что государство должно сохранить сознание украинских граждан на оккупированных территориях.

"Что государство должно сделать уже сейчас не потеряв самое главное - сознание наших граждан на оккупированных территориях. Поэтому, кроме дипломатии, нашим приоритетом является информационная и гуманитарная политика в отношении Донбасса и Крыма", - сказал Зеленский.

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