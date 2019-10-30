Народный депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко вчера во время работы в сессионном зале Парламента переписывался в онлайн-сети знакомств.

Деликатную переписку сфотографировал корреспондент #Букв .

Так, в смартфоне нардепа есть два чата со знакомствами: “Сеть знакомств Мам…” и “Loveeto”.

И во время голосования Яременко как раз читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

Потом Богдан Яременко стал переписываться с девушкой, вероятно, другой:

Яременко: …условия встречи с тобой?

Девушка: Привет. Место твое. Секс защищенный, классика и орал. Анальный – табу. Час – 100 долларов. Два часа – 150. На ночь не остаюсь. Пожелания можно.

Стоит отметить, что Богдан Яременко является председателем комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

У Богдана Яременко есть жена Виктория и двое детей – дочь и сын.

Декларация о доходах Яременко отсутствует на сайте Национального агентства по противодействию коррупции.

Ранее депутат от фракции партии “Слуга народа” Богдан Яременко заявил, что ажиотаж вокруг “формулы Штайнмайера” искусственно создан Россией. По его словам, Россия хочет ослабить позиции Президента Зеленского на будущих переговорах в “нормандском формате”.

Кроме того, нардеп завлял, что согласование “формулы Штайнмайера” нельзя расценивать как капитуляцию Украины, так как она “состоялась в сентябре 2014 года и феврале 2015 года, когда были подписаны Минские соглашения”.

Также Богдан Яременко как-то отметил, что боевики смогут остаться в ОРДЛО на время выборов, но при условии, что сдадут оружие.

А еще Яременко озвучил позицию, что закон об особом статусе Донбасса будет согласовываться с Россией.

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