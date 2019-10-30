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|Нардеп Волошин требует от Нацсовета срочно проверить канал Порошенко за разжигание ненависти
|30.10.2019 11:49
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Депутат Верховной Рады Украины Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), комментируя дискриминационные, унижающие и разжигающие ненависть высказывания журналиста Остапа Дроздова в адрес русскоговорящих граждан Украины и жителей Донбасса, пообещал привлечь его к уголовной ответственности и направить соответствующие обращения в полицию и Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.
Об этом народный депутат заявил в социальной сети Facebook.
Сегодня Олег Волошин направил обращение в Нацсовет по телевидению и радиовещанию с требованием провести проверку 5 канала за бенефис ненависти к жителям Донбасса в исполнении Дроздова при полной поддержке ведущей канала Соколовой.
Отметим, вчера Олег Волошин (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь") отправил в Нацполицию заявление о совершении преступления гражданином Дроздовым по части первой статьи 161 УК, в частности, путём публичных призывов к ограничению прав граждан по признаку их политических и прочих убеждений, месту проживания и тд.
Напомним, 26 октября в эфире "5 канала", принадлежащего бывшему Президенту Украины Петру Порошенко, львовский журналист Остап Дроздов призвал лишить украинского гражданства всех жителей "Л/ДНР".
29 октября журналистка Олеся Медведева заявила о намерении подать заявление о совершении преступления против телеведущего Дроздова, который назвал жителей Донбасса "пропащими" и предложил отбирать у них украинские паспорта.
В тот же день генеральный продюсер телеканала Zik Наталья Влащенко, на котором ранее работал Дроздов, охарактеризовала журналиста как "трусливого, пустого, скандального, годами разжигающего вражду".