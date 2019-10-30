Михаил Подоляк

Насколько я понимаю, ключевой полит-технологический тезис, который попробуют раскрутить ярые оппоненты нынешнего, потрясающе кощунственен и фатален. Что-то типа следующего: «ради спасения Украины нужно... убить президента».

Но после тысячекратного повтора в разных студиях вполне себе начинает казаться реальностью.

В наших широтах абсурдное только сначала выглядит... абсурдным и невозможным.

Не просто нужно, а можно (оправдано, меньшее зло, без этого никак)... физически ликвидировать Владимира Александровича.

Потому что иначе «реванш», «капитуляция», «зря гибли пацаны», «зря толпой грабили Оборонпром», «русские танки на пороге», «не сможем продолжить петь гимны и встречать арбузные баржи»...

Глупо? Ничего подобного).

Это же современная Украина, где идиотизм возведён в высшую степень целесообразности и давно стал нашей реальной жизненной философией. А потому, несмотря на изначальную отвратительность и абсурдность, тезис «об обязательной патриотической ликвидации президента» вполне легко может прижиться на нашей грешной земле. Получить энное количество «экспертных обоснований».

Стать мейнстримом. А после...

После всегда можно найти неприкаянных и отмороженных, способных ради Украины на собственные «даллаские выстрелы»...



... Более того, так называемая фабрика активных «полезных бот-идиотов» Петра Алексеевича, так и не понесшая никаких наказаний за предвыборное разжигание и не заплатившая за это разгромную цену, опять профессионально накручивает сама себя до истерии.

Pr-безнаказанность в чёрных тонах обязательно в итоге порождает психиатрию).

Очевидно также, что игровые ставки сейчас слишком быстро поднимаются.

Страх от поражения у многих прошёл.

Для многих все вообще осталось без изменений. Но желание реванша (настоящего, а не вымышленного) никто не отменял. И если действующего президента вначале троллили несколько боязливо и аккуратно.

То сейчас все моральные сдерживатели уже отменены и прокси-активисты) просто изгаляются в прямых и унизительных оскорблениях . Максимально унизительно. Максимально угрожающе.

Абсолютно разрушительно для репутации Зеленского, используя самые «петушиные» образы)...

Сам президент молчит. Пропагандисты его молчат. Силовики молчат.

Вчерашние юные говорящие головы потихоньку вязнуть во внутренних разборках «кто из них круче».

Коломойский продолжает унижать своих же...

По сути, государство само (пусть и неосознанно) провоцирует неадекватов сыграть в игру «убить презедента» и перейти на все более высокие и радикальные уровни антиZE-стратегии...



... Кто-то полагает, что это нереальный сценарий? И только для красного словца? Почему же?

У нас вполне легко продаётся лживая концепция «все ради спасения страны» в ультра-патриотической среде.

В той же среде никто и близко не считает вчерашних воров и жлобов именно ворами. Они же в вышиванках всегда).

И потому ради их дальнейшей жратвы можно и кое-кого убить...