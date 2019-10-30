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|Молния. Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе
|30.10.2019 12:26
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Рада отказалась создать новую комиссию по расследованию событий 2 мая 2014 года в Одессе, где из-за столкновений и пожара в Доме профсоюзов по официальным данным погибли 48 человек.
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