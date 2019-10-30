Сводка Новостей
- Не можешь организовать жизнь в стране по своим же законам – играй хером на рояле
- "Слуги народа" напали с кулаками на оппозиционеров, чтоб не голосовать за расследование трагедии в Одессе 2 мая
- Наш ориентир в бурном море фейков и пропаганды
- Сегодня Рада займется созданием ВСК для расследования трагедии 2 мая в Одессе
- Молния. Рада отказалась расследовать трагедию 2 мая в Одессе
|Наш ориентир в бурном море фейков и пропаганды
|30.10.2019 13:40
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Я же себе не доверяю в таких случаях. Просто вижу растерянного президента, который пытается что-то возразить наглому «воину» с позывным… Не помню каким. Напоминает плавленый сырок. А тут да – возбудились «порохоботы». Две «львовские дивы» замыслили «замочить с...ку зеленую». «Маркер» сработал. Хорошие сапоги, надо брать.
Просто, б…ть, объясните мне – чем квадрат Вакарчука лучше куба? Дальше вообще пошел чистый бред о том, что «Украина не может идти на поводу у Германии и Франции… у нас есть собственные интересы, которые мы должны защищать». Вот это что сейчас было? «Соросята» стали покусывать наших партнеров, в которых мы все ускоренными темпами интегрируемся? Читал ли Вакарчук Конституцию Украины, где закреплен евровектор нации и член НАТО в довесок?
Причем один из них обязательно должен быть темнокожий, на самый крайний случай – азиат. Но обязательно с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ребята, ну где я вам возьму двухметрового китайца-трансгендера с утра?
Поэтому зашел на «ФУП». И не прогадал.
Заранее прошу прощения за длинную цитату. Просто у многих этот форум не открывается по ссылке.
Пользователь c ником A.I. открыл тему «Надо создать супербригаду из ультрапатриотов, перед тем как ехать на «нормандский формат». Подождите ржать. Вот обещанная длинная цитата. Я ее немного ниже размещу. Не возражаете? Орфография, ошибки и все остальное сохранены.
Надеюсь, вы отдышались и поняли: сумеречный «гений» кристально чистых «порохоботов» в свойственной им манере отреагировал именно на разведение сил в Золотом. Следовательно, процесс действительно пошел, поскольку «два дивизиона С300», «РЭБ» и «новейшие танки» (видимо, плавающие) – это очень серьезно. Не совсем понятно, что такое «несколько дивизионов кубов». Но не сомневаюсь, что Путин сразу впадает от этого в тяжелейший ступор. Значит, ставим плюсик. Очень маленький, поскольку и Порошенко, знаете ли, разводил силы. Только у него все происходило в формате «мощного контрнаступления украинских ценностей: мова, вера, армия».
Второе мероприятие в Мариуполе было чисто идеологическим. Называлось оно «Форум единства».
Мы все привыкли, что нас объединяет наша неповторимая идентичность, мова, томос, фантастическая (во всех смыслах слова) история, Вятрович (ныне уволенный) и голодомор, оказавшийся геноцидом.
Плюс лозунг «остаточнепрощавай».
Иначе Путин.
Со всеми вытекающими последствиями. Зеленский порвал шаблон, заявив о неких ценностях, отличающихся от вышеприведенного перечня.
Какая-то «свобода слова», «демократия», «уважение друг к другу».
О чем это? Сменился дискурс?
Не надо торопиться с выводами и радоваться.
Тем более что часть «Слуга народа» блестяще провалила голосование за создание следственной комиссии Рады по событиям 2 мая в Одессе.
«За» проголосовало 32 «слуги». Вот это более привычно.
И надо, естественно, подождать реакции самой правильной части социума.
Что скажут представители «бомонда»?