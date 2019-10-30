Александр Зубченко Разведение, развод, разводка… Лох. Самые популярные в последние 24 часа слова. Вы же понимаете, что верить никому нельзя. Только «порохоботам». Они являются истинным маркером происходящего. Ну и «ФУП» («Форум Украинской правды»). Это как анализ мочи в «Синэво»: быстро, дорого и качественно. Реакция на разговор «Лох или нет» в Золотом двух «девочек» в макияже с немытыми головами убедила меня в том, что таки да. Зеленский порвал у них шаблон. Значит, все правильно. Я же себе не доверяю в таких случаях. Просто вижу растерянного президента, который пытается что-то возразить наглому «воину» с позывным… Не помню каким. Напоминает плавленый сырок. А тут да – возбудились «порохоботы». Две «львовские дивы» замыслили «замочить с...ку зеленую». «Маркер» сработал. Хорошие сапоги, надо брать.



И вот разведение сил в Золотом. Специально выжидал сутки, ведь сколько раз попадал в «бомонд» (львовский), радуясь тому, чему радоваться не следовало. Офис президента быстро отматывал назад, встречая реакцию «правящего меньшинства». Они же у нас самые активные. Моментально возбуждаются, надевают камуфляж и за скромное вознаграждение устраивают марши протеста против формулы Штайнмайера. Поэтому не спешил с выводами. Внимательно читал патриотические паблики. Неожиданно прорезался «Голос» Вакарчука, резко осудивший разведение войск в районе Золотого. Почему неожиданно? Потому что Слава благоразумно впал в политическую спячку. Это самая правильная позиция. Как только он открывает рот, сразу же все понимают: м-да, а Кличко, оказывается, мыслитель. Но тут, по всей видимости, «соросята» получили четкое намек из центра – не допустить снижения градуса противостояния. Славе написали текст, который он и озвучил, не отдельно вдумываясь в ускользающий от него смысл: «Каждый раз, когда мы идем на уступки там, где другая сторона не идет, мы в квадрате оскорбляем свои позиции». Один вопрос: почему не в кубе? Просто, б…ть, объясните мне – чем квадрат Вакарчука лучше куба? Дальше вообще пошел чистый бред о том, что «Украина не может идти на поводу у Германии и Франции… у нас есть собственные интересы, которые мы должны защищать». Вот это что сейчас было? «Соросята» стали покусывать наших партнеров, в которых мы все ускоренными темпами интегрируемся? Читал ли Вакарчук Конституцию Украины, где закреплен евровектор нации и член НАТО в довесок?



Но реакции традиционно неадекватного Сороса в лице Вакарчука мало для объективной оценки происходящего. Традиции европейской журналистики требуют, чтобы было представлено мнение как минимум двух экспертов. Причем один из них обязательно должен быть темнокожий, на самый крайний случай – азиат. Но обязательно с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Ребята, ну где я вам возьму двухметрового китайца-трансгендера с утра? Поэтому зашел на «ФУП». И не прогадал. Заранее прошу прощения за длинную цитату. Просто у многих этот форум не открывается по ссылке. Пользователь c ником A.I. открыл тему «Надо создать супербригаду из ультрапатриотов, перед тем как ехать на «нормандский формат». Подождите ржать. Вот обещанная длинная цитата. Я ее немного ниже размещу. Не возражаете? Орфография, ошибки и все остальное сохранены.



«Бригаду способную вести бой не просто с марша, а на марше. Тяжелые мотострелки с новыми бтр4, новыми бмп. С приданными дивизионами самоходной артиллерии, с новейшими танками. Со своим дивизионом РЭБ. И всё на своих тягачах с платформами для перевозки техники, кунгами, топливозаправщиками. Плюс пво , минимум два дивизиона с300, плюс несколько дивизионов кубов. Плюс эскадрилья вертолётов.



Бригада должна быть способна достичь любой точки Украины в течении нескольких часов под прикрытием собственной ПВО и рэб. Причем согласованность должна быть такой, что даже двигаясь разными полевыми дорогами в режиме радиомолчания выходили на позиции точно в срок. И вести бой в условиях оперативного окружения. С правом захода на территорию росии в случае оперативной необходимости. И дрючить дрючить дрючить еженедельно, не жалея топлива и снарядов.



Вот тогда с х…м можно разговаривать не боясь прорыва захода его батальонных групп с любого направления. А пока нахрен любые переговоры». Надеюсь, вы отдышались и поняли: сумеречный «гений» кристально чистых «порохоботов» в свойственной им манере отреагировал именно на разведение сил в Золотом. Следовательно, процесс действительно пошел, поскольку «два дивизиона С300», «РЭБ» и «новейшие танки» (видимо, плавающие) – это очень серьезно. Не совсем понятно, что такое «несколько дивизионов кубов». Но не сомневаюсь, что Путин сразу впадает от этого в тяжелейший ступор. Значит, ставим плюсик. Очень маленький, поскольку и Порошенко, знаете ли, разводил силы. Только у него все происходило в формате «мощного контрнаступления украинских ценностей: мова, вера, армия».



Офис президента Зеленского тоже осуществил информационное «прикрытие» разведения сил в Золотом. В Мариуполе прошли сразу два форума. Вчера был инвестиционный. Очень яркий. Премьер Гончарук с группой каких-то ипланов объявил об открытии интернета. Раньше 90 процентов украинцев не имели доступа к настоящему тырнету. Пользовались какими-то суррогатами. Но теперь все изменилось. В качестве подтверждения Гончарук продемонстрировал какую-то бумагу с подписью. И сразу же появился вай-фай в тех местах, в которых его отродясь не было. Чудо! Стив Джобс в гробу переворачивается, а Илон Маск бьется головой о дверцу старенькой «Теслы» модели «S» (у Богдана круче) с криком: как, как вы, б…ть, это делаете?

Второе мероприятие в Мариуполе было чисто идеологическим. Называлось оно «Форум единства». Мы все привыкли, что нас объединяет наша неповторимая идентичность, мова, томос, фантастическая (во всех смыслах слова) история, Вятрович (ныне уволенный) и голодомор, оказавшийся геноцидом. Плюс лозунг «остаточнепрощавай». Иначе Путин. Со всеми вытекающими последствиями. Зеленский порвал шаблон, заявив о неких ценностях, отличающихся от вышеприведенного перечня. Какая-то «свобода слова», «демократия», «уважение друг к другу». О чем это? Сменился дискурс? Не надо торопиться с выводами и радоваться. Тем более что часть «Слуга народа» блестяще провалила голосование за создание следственной комиссии Рады по событиям 2 мая в Одессе. «За» проголосовало 32 «слуги». Вот это более привычно. И надо, естественно, подождать реакции самой правильной части социума. Что скажут представители «бомонда»? Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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