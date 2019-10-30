В Верховной Раде IX созыва произошла первая борьба с участием нардепа от фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Николая Скорика и представителя партии монобольшинства Николая Тищенко.

Скорик и Тищенко потолкались после того, как Верховная Рада отклонила проект постановления о создании Временной следственной комиссии для расследования трагедии 2 мая в Одессе, которую должен был возглавить Николай Скорик.

Во время обсуждения проекта постановления критиковали кандидатуру Скорика, а также формулировку названия проекта постановления. Звучали призывы назначить главой ВСК представителя "Слуги народа".

После инцидента журналисты спросили в кулуарах, будет ли Николай Скорик писать заявление в связи с тем, что ему оторвали пуговицу.

"Нет, не буду. Господин Тищенко жлоб - можете ему так и передать, и ведет себя неправильно", - заявил Николай Скорик.

Напомним, 2 мая 2014 г. в Одессе в ходе массовых беспорядков погибли 48 человек и более 250 были ранены. Большинство жертв трагедии погибли в результате пожара в Доме профсоюзов. Следствие установило, что массовые беспорядки в Одессе были организованы и умышленно спланированы.

Как сообщалось, непосредственно в деле о пожаре в Доме профсоюзов обвиняется один человек – пророссийский активист Юрий Трофимов, которого еще в 2014 году обменяли на украинских военнопленных, следовательно судят его заочно. В отдельное производство выделили обвинения против 20 антимайдановцев: их обвинили в беспорядках на ул. Греческой. После этого "общего" уголовного производства выделяли еще много отдельных по некоторым эпизодам и людям. Были выдвинуты обвинения против некоторых высокопоставленных чиновников, например против экс-главы УВД области Петра Луцюка и экс-главы областного ГосЧС Владимира Боделана. Чиновников ГосЧС обвинили в запрете выезжать на вызовы в Дом профсоюзов.

При этом множество обвинений выдвинули против самих участников столкновения, в основном антимайдановцев.





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