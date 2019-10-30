Игорь Лесев

Бестолково и ни о чем. Как муж-алкоголик, который тайком ворует у себя же в семье. Так ничего не построят и ничего не добьются.

Вообще, у нас Золотое стали воспринимать как нечто эпохальное и предельно важное. Для одних – «последний бастион», а для других – «фундаментальный прорыв». Приблизительно также зимой 13/14 бились за несколько сотен метров на Грушевского майдановцы с беркутом. Создавалась иллюзия, что вот там происходит нечто грандиозное. А людей сливали совсем в других местах – теплых и уютных, где и принимались итоговые решения.

У Зе уцепились за непременное проведение «нормандской встречи». Ну, их право. Напомню только, что у Порошенко весной точно также бегали с темой дебатов. Подавай им, сука, дебаты и все. Вот будут дебаты – и у людей раскроются глаза, и они все поймут. Проведем «нормандскую встречу», Путин все поймет, Запад поддержит, и мы в дамках. Вот один в один.

Но повторю в очередной раз – ЛДНР для Украины теряется безвозвратно. Ключ к возвращению Донбасса не только в Москве, но и в Киеве. И гораздо больше именно в Киеве.

Ключ начинается с восстановления монополии государства на насилие. Это первое условие, которое касается не только Донбасса, но и вообще реализации любой другой госполитики. Люди урожай не могут собрать, потому что государство не контролирует здесь ничего.

Второе условие – это составление хотя какой-то программы по возвращению Донбасса. Повторяю, хотя какой-то. У Зе ее нет. Он использует дикий симбиоз порошенковских тезисов, которые заточены были на НЕ согласие конфликта. Тут или лыжи, или плавки. Но если сделал выбор, не путай горы и море.

Третье условие – это внутреннее согласие большинства общества на какой-то конкретный формат мира/интеграции Донбасса. А для этого с обществом нужно работать.

Доносить свои идеи и доказывать, что они рабочие и взаимовыгодные.

А чтобы что-то доносить, нужно что-то самим иметь в голове. И тут мы возвращаемся к условию 2 – у команды Зе никакого цельного плана нет.

Поэтому они и опираются на абстракции о мире, которые устраивают большинство, но как только доходит дело до конкретики – начинают мычать.

И четвертое условие, которое не менее ключевое и без которого ничего не построить – гасить недоговороспособных дебилов. Любых и со всех сторон. Русские, кстати, свою грязную миссию в ЛДНР сделали – всех полевых командиров зачистили, выдвинув на первый план пластилиновых пушилиных.

Я даже не говорю буквально о физическом устранении. Мы ж тут за цивилизацию и высокие отношения. Но если тебя угрожают публично убить какие-то пьяные кошелки. Если под твой офис ходят ряженные и кричат куйло.

Если тебе дают ультиматумы.

Если дегенераты, вроде дроздова, возмущаются, что «выступления не против Зе», а «только» против разведения в Золотом, то ты кончишь плохо. У тех все равно не станешь своим. А своих разочаруешь и за тебя по итогу массы не впишутся. Вот все как с Януковичем.

Поэтому, давайте прямо.

Разведение ради самого разведения.

Чисто механический секс.

Приехал, выпил, перетер, снял киноху, получил лайки и молодец.

Но отношений на этом дерьме не построить. Потом будут еще какие-то мульки.

Встреча с Путиным.

Поздравление с Новым годом. Инвестиционный форум в Конотопе...

А все кругом будет падать, рушиться и ломаться.

Потому что государственная политика начинается с законов.

Не можешь организовать жизнь в стране по своим же законам – играй хером на рояле.