"Объявляю ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в 25 000 гривен тому, кто найдет девушку, с которой переписывался Яременко." Об этом заявил журналист, политический обозреватель Денис Жарких. "Сегодня в Верховной Раде, прямо в сессионном зале, народный депутат от «Слуги народа» Богдан Яременко договаривался об интим-услугах с проституткой. Ай да молодец! Прямо на рабочем месте! А потом, глядя в глаза журналистам, обвинил их в манипуляциях – мол, это был фейк, а вы повелись. Ха-ха! Наверное, Яременко показалась остроумной такая отмазка, но кто же в нее поверит)))

Спросили у депутата, а с кем он переписывался, и на что рассчитывал, выдавая такие примитивные отмазки. Знаете, что сказал? Что ничего не скажет, а таких фотографов трудно назвать журналистами, это провокаторы, а все это – идиотизм. Снял зашквар и стал идиотом в глазах почтенного «слуги народа».

Но что обидно – этот депутат, который пришел в Раду исключительно на имени Зеленского, уже позволяет себе презирать труд моих коллег журналистов. Уважаемый, это их работа! А ваша работа – писать и голосовать толковые законы, а не снимать проституток на рабочем месте!

Поэтому я хочу довести эту историю до конца. И раз Яременко так и не признался, что за девушка ему писала, то мы попробуем сами найти героиню. Чтобы показать, что «слуги» цинично лгут нам, глядя в глаза.

Объявляю ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ в 25 000 гривен тому, кто найдет девушку, с которой переписывался Яременко. И естественно обращаюсь к этой девушке напрямую - пожалуйста, отзовитесь! Надеюсь, Вы не постесняетесь ради такого дела. Анонимность и указанное вознаграждение гарантирую.

Выведем лжецов на чистую воду!

П.С. Благодарю Яну К. за предоставленную информацию, очень интересно! Подробности потом, но главный приз все-таки остается в силе! Поэтому пишите!" - Заявил Денис Жарких. Нардеп от "Слуги народа" Богдан Яременко, ранее заявлявший о том, что он своей секс-перепиской "провоцировал" журналистов, заявил, что "не все решения бывают одинаковыми удачными" и удалил свой оправдательный пост. Об этом он написал в Facebook. "Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей до фракции и президента", - также добавил Яременко. "Мне безразличен нравственный облик главы комитета по внешней политике и его отношения со слабым полом. Но мне не все равно, что столь важный комитет возглавляет человек, который считает вокруг всех такими идиотами, которые могут поверить в версию про «постановку». Даже если он пытался развести на что-то «проститутку Кремля»." - Заявил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин. "Скандалы со слугами не закончатся. Одну ловят на том, что смолчала, зная о каких-то взятках. Второго - на переписке с проституткой. Третий сидит и умничает в комитете свободы слова на предмет того, что есть правильные наци, а есть неправильные ненаци.

И знаете, дорогие мои, все эти «слуги» для меня имеют теперь одно лицо - злые, наглые, циничные, инфантильные, истеричные клоуны.

Как ни странно именно они в разное время пытались доставать меня своими истериками. Одна бегала после приезда из Израиля с текстом на иврите: мол, раз Вы за многоязычие в Украине - читайте. Второй клеветал и писал гадости обо мне, обосновывая свою личную неприязнь революционной необходимостью. Третий снимал пошлые сюжеты о «злочынной панде» на канале Пинчука.

Вы думаете, их в «слугах» только трое?! А убеждена, что их там - подавляющее большинство, этой залетной случайной шпаны. Хоть и в модных джинсиках.

Их, видимо, Сатана лет десять на одном корабле собирал. Господи, жги!" - Заявила экс-нардеп Елена Бондаренко. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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