Верховная Рада на пленарном заседании в четверг, 31 октября, рассмотрит представления на снятие неприкосновенности, задержание и арест депутата Ярослава Дубневича (группа "За будущее"), вопросы об увольнении членов Нацсовета по ТВ и создании ВСК по взрывам военных арсеналов.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента.

Вопрос привлечения к уголовной ответственности депутата указан первым, после чего Рада рассмотрит 3 проекта постановления об отмене принятия во 2-м чтении законопроекта №1008 о судебной реформе.

В первом чтении указаны законопроекты №2110 о публичных электронных реестрах, №2168 о формировании госполитики в сфере труда, №1209 и №1210 об администрировании налогов, №2179 о противодействии отмыванию отходов, №2189 о формировании теробщин в Крыму, №2164 и №2165 касательно досудебного расследования и №2042 о доступе к инфраструктуре объектов строительства, транспорта, электроэнергетики. Рада рассмотрит вопрос увольнения членов Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания и создания временной следственной комиссии по расследованию взрывов на военных арсеналах в г. Ичня (Черниговская обл.), г. Калиновка (Винницкая обл.), г. Балаклея, (Харьковская обл.), г. Сватово, (Луганская обл.), г. Кривой Рог (Днепропетровская обл.) в период с 2014 по 2018 годы.

Во втором чтении парламент рассмотрит законопроекты №1031 об уголовной ответственности за незаконное обогащение, №1041 о внедрении среднесрочного планирования постройки дорог, №2283 о выделении дополнительных 1,4 млрд гривен на зарплаты военным и 1 млрд гривен - шахтерам, №2239-1 об анбандлинге, №1152-1 о наказании за связанные с фальсификацией лекарств преступления, №2161 о полномочиях Госпогранслужбы, №0942 о развитии малого и среднего бизнеса, №0945 об отмене лицензирование импорта, экспорта спирта этилового ректифицированного виноградного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий и №0953 о гармонизации с ЕС норм сравнительной рекламы.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира