"Новое лицо" из правящей партии "Слуга народа" Богдан Яременко, который вчера вляпался в секс-скандал в Верховной Раде, оказался недолюстрированным руководителем Протокола Премьер-министра Кабмина Виктора Януковича. Об этом рассказала экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Новые лица. Политику делают. Генпрокуратурой рулят. Девок выбирают. С убийцами встречаются.

Это при нас подобные ярэмэнкы колбасу делегациям нарезали.

Теперь у них место на Олимпе. Которое они с легкостью превращают в отхожее.

Как же негигиенично-то …" - Заявила Елена Лукаш.

29 октября очередной нардеп от "Слуги народа" засветился на скандальной переписке.

Председателя Комитета по вопросам внешней политики Богдана Яременко сфотографировали, когда он договаривался о встрече с проституткой.

Богдан Яременко трудится в структурах МИД с 1993 года. Будучи во времена Януковича украинским консулом в Стамбуле, он поддержал Евромайдан, за что лишился работы.

После он создал общественную организацию "Майдан иностранных дел".

В 2016 году в статусе лидера этого "Майдана" Яременко попал в скандал с хамской парковкой. Он выехал на обочину дороги и заехал на газон.

В 2017 году Яременко представлялся командиром охранной роты ВСУ в звании капитана. Эпизод из его "военной биографии" есть на видео, где военные с шевронами добровольческих батальонов проводили учебный захват Дарницкой райадминистрации Киева.

Яременко на этом видео выступает в роли сотрудника пресс-службы и утверждает, что учения проводит ВСУ.

Летом Богдан Яременко вошел в Раду по спискам "Слуги народа", где возглавил комитет по международным отношениям.

На этом посту Яременко стал известным после того, как предложил сажать за ведение переговоров с Россией. По сути, нардеп повторил предложение лидера "Голоса" Святослава Вакарчука, которое прозвучало после визита в Москву двух политиков – Виктора Медведчука и Юрия Бойко.

Также депутат часто выступал на тему, каким будет урегулирование на Донбассе. Он отмечал, что не должно быть ни полной амнистии, ни особого статуса региона.

А на прошлой неделе Яременко инициировал обращение Верховной Рады к Конгрессу США с протестом против намерений внести полк Нацгвардии "Азов" в список террористических организаций.

Но еще интереснее семья депутата. Его отец Василий Яременко был ученым-филологом. Правда, известен этот профессор больше на ниве антисемитизма. Он являлся автором книги "Украина в тисках сионизма".

Таких книг тогда немало издавалось в МАУП – академии управления персоналом, которая отрицала Холокост и слыла самым антисемитским вузом Украины. В нем, кстати, и работал отец Яременко.

Но еще круче "выстрелила" статья Василия Яременко "Евреи в Украине сегодня, реальность без мифов". Она стала причиной закрытия газеты "Сельские вести" в 2004 году.

В ней он заявлял о том, что Холокост – выдумка евреев. И рассказывал про "400-тысячную орду евреев-эсэсовцев, которые пришли вместе с фашистами на Украину". Также он говорил, что украинцы евреев не уничтожали, а "евреи сами пассивными были и в душе надеялись, что немцы вывезут их в Палестину".

Как тогда утверждали сторонники издания – это была месть Леонида Кучмы за антивластную позицию "Сельских вестей". Однако отметим, что в суд подали международные еврейские структуры.

Богдан Яременко женат уже 24 года. С супругой Викторией познакомился в МИДе. У них двое детей: дочь Ярослава 1999 года рождения и сын Василий 2007 года рождения.

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