Украинский пранкер, известный под ником "Джокер", который некоторое время переписывался с нардепом Богданом Яременко под видом генпрокурора Руслана Рябошапки, заставил его извиниться за секс-скандал, в который он попал накануне. Об этом сообщает издание " Страна.ua ”.

"Не все решения бывают одинаковыми удачными. Я удалил предыдущий пост и хочу извиниться перед всеми, кому своим необдуманным поступком создал проблемы: от жены и детей во фракцию и президента", - написал Яременко в Facebook , который перед этим разместил пост в свое оправдание, с аргументом, что мол, его переписка с проституткой была ненастоящей, и он умышленно разместил ее, чтобы спровоцировать журналистов, который всегда наблюдают за депутатами.

Первый комментарий Яременко по поводу его переписки с девушкой Facebook Богдан Яременко

Извинение Яременко за секс-скандал Facebook Богдан Яременко

"Исправиться" Яременко заставил пранкер под ник-неймом "Джокер", который какое-то время переписывался с нардепом от имени Рябошапки.

Как следует из скрин-шотов переписки пранкера с Яременко, "Джокер" намекнул, что активисты требуют от ГПУ завести дело на него, и кроме того, "Слуга народа" может исключить его из фракции за секс-скандал, и об этом уже якобы идут разговоры с участием Давида Арахамии. Яременко ответил, что догадывается об этом, и Джокер предложил ему удалить оправдательный пост и принести извинения супруге, детям, фракции, президенту.

Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за Рябошапку Страна.ua

Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за Рябошапку Страна.ua

Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за Рябошапку Страна.ua

Переписка Яременко с пранкером "Джокером", который выдавал себя за Рябошапку Страна.ua

"Одним словом, *удак. Признаю", - написал Яременко в личном сообщении.

Причину скандала он объяснил тем, что полагал, что сидит в "защищенном углу" и журналисты не смогут снимать экран его телефона. То есть, таким образом, еще раз действительно подтвердил подлинность переписки с девушкой "за 100 долларов".

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