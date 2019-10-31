Состоялось заседание Комитета по вопросам Регламента Верховной Рады Украины, на котором рассматривалось Представление Генпрокурора Руслана Рябошапки о привлечении к уголовной ответственности, задержании и согласии на взятие под стражу народного депутата Украины, члена парламентской группы "будущего" Ярослава Дубневича, сообщает ZiK .

После выступления Генпрокурора, прокурора САП Назара Холодницького, самого нардепа Дубневича и его адвоката, Комитет принял решение передать таки Представление на голосование в парламент, однако в своем заключении указал, что доказательств в деле народного избранника явно недостаточно, а многие из доказательств, предоставленных Генпрокуратурой, являются необоснованными.

Об этом на своей официальной странице в Facebook сообщил Ярослав Дубневич.

Напомним, ранее председатель парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия рассказал, когда в Верховной Раде Украины будут голосовать о снятии депутатской неприкосновенности с народного депутата, члена депутатской группы "будущего" Ярослава Дубневича.

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