Президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей Альянса - так называемой Enhance Opportunity Program. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию вел телеканал " 112 Украина ".

"Рассчитываем также ускорить процесс достижения совместимости ВСУ с силами Альянса. Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения НАТО, уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень нашего сотрудничества. Мы также заинтересованы усилить взаимодействие для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе", - сказал Зеленский.

Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.

"Мы стремимся углубить сотрудничество для укрепления обороноспособности", - отметил президент.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. После окончания встречи Глава государства принял участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета НАТО в Украину.

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