Сводка Новостей
- Рада разрешила арестовать нардепа Дубневича
- Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Столтенберг
- Зеленский предложил НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей
- Регламентный Комитет не нашел доказательств против Дубневича в представлении Генпрокурора
- Эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО. Зеленский
|Зеленский предложил НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей
|31.10.2019 10:55
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Президент Украины Владимир Зеленский предложил НАТО рассмотреть возможность присоединения Украины к программе расширенных возможностей Альянса - так называемой Enhance Opportunity Program. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, трансляцию вел телеканал "
Зеленский также выразил надежду, что подписанный в 2016 году комплексный пакет помощи НАТО будет обновлен и расширен за счет дополнительных проектов.
Сегодня президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Мариинском дворце в Киеве. После окончания встречи Глава государства принял участие в заседании Комиссии Украина – НАТО. Заседание проходит в рамках визита Североатлантического совета НАТО в Украину.