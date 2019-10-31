Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отмечает генсек, НАТО не признавало и не признает незаконной аннексии Крыма Россией.

"Все члены Нато едины в своем осуждении России. Минские соглашения должны виконуватисмя в полной мере всеми сторонами и мы ожидаем, что Россия будет выполнять свои обязательства по этим соглашениям. Мы поддерживаем усилия Зеленского по мирному решению конфликта", - заявил он.

Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

"Президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный народный мандат на внедрение широкомасштабных реформ. Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов для того, чтобы удовлетворить ожидания своего населения", - сказал он во время заседания Комиссии Украина-НАТО в Киеве в четверг.

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