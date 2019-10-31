Сводка Новостей
- Рада разрешила арестовать нардепа Дубневича
- Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Столтенберг
- Зеленский предложил НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей
- Регламентный Комитет не нашел доказательств против Дубневича в представлении Генпрокурора
- Эффективные реформы являются залогом членства Украины в НАТО. Зеленский
|Минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Столтенберг
|31.10.2019 11:32
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что минские соглашения должны выполняться в полной мере всеми сторонами. Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Как отмечает генсек, НАТО не признавало и не признает незаконной аннексии Крыма Россией.
Процесс реформ абсолютно необходим для будущей безопасности и процветания Украины, а также продвижения к будущему членству в НАТО, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.