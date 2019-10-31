Разведение сил в Петровском начнется 4 ноября Разведение сил в Петровском Донецкой области начнется 4 ноября. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Зеленский отметил, на этой неделе Украина начала разведение сил в Золотом Луганской области. "Мы со своей стороны начали разведение, если все будет безопасно и в Петровском в течение недели с 4 ноября мы должны начать разведение", - добавил президент. Напомним, ранее сообщалось, что трехсторонняя контактная группа в Минске согласовала дату разведения в Петровском. В то же время сама конкретная дата не называлась. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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