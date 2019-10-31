Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от Верховной Рады текущего созыва введения ранее принятого закона о нацбезопасности и реформирования СБУ. Об этом он сказал, выступая перед парламентом 31 октября.

"Этот новоизбранный парламент имеет историческую возможность изменить Украину к лучшему, и все вы уже сделали мощный рывок вперед. И я ожидаю реализации закона о национальной безопасности, который был принят в прошлом году с парламентским надзором над, оборонными ведомствами и институтами, а также реформирования Службы безопасности", - сказал Столтенберг.

Он заверил, что советники НАТО присоединятся к введению в Украине "евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, с тем, чтобы институты Украины лучше служили интересам народа Украины".

"Это будет поддерживать стремление Украины вступить в НАТО. Как суверенное государство Украина имеет право выбирать свои собственные системы безопасности. Двери в НАТО остаются открытыми, дорога членства в НАТО нелегкая. Тем, кто хочет этого, необходимо обладать преданностью и внедрять значительные реформы", - отметил Столтенберг.

Как известно, Йенс Столтенберг посещает Украину в течение 30-31 октября. Вчера в Одессе со Столтенбергом встретился министр обороны Загороднюк, они обсудили оккупацию Россией Крыма.

Столтенберг подтвердил готовность стран-членов НАТО к принятию Украины в свое сообщество при ряде условий, и Россия в данном вопросе не имеет права голоса. Со своей стороны, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина через 5 лет достигнет критериев членства в НАТО.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира