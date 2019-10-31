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- Дорога членства в НАТО нелегкая: Альянс ожидает от Рады введения закона о нацбезопасности и реформирования СБУ
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|Дорога членства в НАТО нелегкая: Альянс ожидает от Рады введения закона о нацбезопасности и реформирования СБУ
|31.10.2019 14:21
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что ожидает от Верховной Рады текущего созыва введения ранее принятого закона о нацбезопасности и реформирования СБУ. Об этом он сказал, выступая перед парламентом 31 октября.
Он заверил, что советники НАТО присоединятся к введению в Украине "евроатлантических принципов и лучших образцов работы для усиления верховенства права, обеспечения прав меньшинств, борьбы с коррупцией и для того, чтобы все аспекты государственной жизни были открытыми и прозрачными, с тем, чтобы институты Украины лучше служили интересам народа Украины".
Как известно, Йенс Столтенберг посещает Украину в течение 30-31 октября. Вчера в Одессе со Столтенбергом встретился министр обороны Загороднюк, они обсудили оккупацию Россией Крыма.
Столтенберг подтвердил готовность стран-членов НАТО к принятию Украины в свое сообщество при ряде условий, и Россия в данном вопросе не имеет права голоса. Со своей стороны, вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба пообещал, что Украина через 5 лет достигнет критериев членства в НАТО.