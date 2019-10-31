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|В США Палата представителей приняла резолюцию о процедуре импичмента Трампа
|31.10.2019 18:02
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Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Документ открывает возможность проголосовать за саму резолюцию о формальном начале импичмента президента Дональда Трампа, сообщает
Таким образом американские законодатели, сделала первый шаг на пути к тому, чтобы сделать Дональда Трампа третьим президентом в истории Соединенных Штатов, который будет подвергнут импичменту. Спикер Нэнси Пелоси уже назвала решение историческим.
Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент Дональд Трамп для участия в дальнейших этапах процесса.