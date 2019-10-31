Палата представителей Конгресса США большинством голосов приняла резолюцию в поддержку процедуры импичмента президента США Дональда Трампа. Документ открывает возможность проголосовать за саму резолюцию о формальном начале импичмента президента Дональда Трампа, сообщает The Hill .

Таким образом американские законодатели, сделала первый шаг на пути к тому, чтобы сделать Дональда Трампа третьим президентом в истории Соединенных Штатов, который будет подвергнут импичменту. Спикер Нэнси Пелоси уже назвала решение историческим.

"Это что-то очень торжественное, что-то молитвенное. Теперь на карту поставлено не что иное, как наша демократия", - заявила конгресвумэн.

Резолюция предусматривает проведение публичных слушаний и обнародование стенограмм с закрытых заседаний, а также определяет, какие права имеют республиканцы и сам президент Дональд Трамп для участия в дальнейших этапах процесса.

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