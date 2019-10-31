С утра 31 октября в Одессе приступили к сносу барельефа маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на улице Канатной, 87. Сообщает ТАЙМЕР.

На историческую память покусились члены организации «Национальное сопротивление», который возглавляет Сергей Ходяк, участвовавший в расстреле активистов Куликова поля на Греческой площади 2 мая 2014 года.

Дополнено в 14:02. По состоянию на 14:00 барельеф маршала продолжает висеть, а попытки его снять продолжаются. Вокруг собрались люди, которые высказывают своё возмущение происходящим. Присутствуют и представители СМИ.

Дополнено в 14:25. Барельеф маршала пока что не сдаётся.



Фото: Влад Паненко



Фото: Влад Паненко

Дополнено в 14:50. Выяснилось, что демонтаж барельефа маршала Георгия Жукова проводится с разрешения военных. Так, разрешительный документ подписан начальником квартирно–эксплуатационного отдела Одессы, подполковником Д. Конюховым.

Сотрудники облвоенкомата рассказали журналистам, что дозволение на самом деле дал облвоенком Евгений Борисов, передаёт издание «Рупор Одессы» .

Дополнено в 15:55. После нескольких часов стараний барельеф маршала Георгия Жукова был демонтирован со здания Приморского военкомата.





СПРАВКА. Летом 1946 года Георгий Жуков был отправлен на генеральскую должность командующего Одесским военным округом, действительно в ссылку из Москвы. В Одессе в то время был разгул преступности. Налётчики грабили склады и магазины, отнимали у граждан продуктовые карточки и еду. Порой за ночь совершалось до 80 нападений. К вечеру улицы Одессы пустели: горожане не хотели рисковать и сидели дома. 70-80 сотрудников городской милиции не были в силах противостоять сотням бандитов. Оценив ситуацию в городе, Жуков устроил местным начальникам разнос и потребовал очистить Одессу от криминала в кратчайшие сроки. Очевидцы тех событий вспоминают, что он отчитывал даже партийное руководство города и области. Широкую известность получила полулегендарная операция по борьбе с преступностью под названием «Маскарад». Говорили, что Жуков спланировал её лично, но документальных подтверждений этому нет. После начала операции на улицах Одессы ночью стали появляться хорошо одетые мужчины, иногда в сопровождении модно одетых спутниц. Ходили они в том числе по самым тёмным закоулкам города. Налётчики нападали на прохожих, не зная, что на самом деле это не обыватели, а переодетые в штатское офицеры, которые получили намек стрелять на поражение. В качестве меры устрашения тела застреленных бандитов с улиц города убирали не сразу. По некоторым данным, в первую ночь «Маскарада» милиционеры ликвидировали 40 бандитов. Во вторую ночь эта цифра удвоилась, а в третью на улицах Одессы остались лежать не менее 60 бандитов. Преступность в Одессе довольно скоро сократилась до довоенного уровня, и в городе остались преимущественно карманники и домушники. Осенью 1947 года в Одессе провозгласили окончательную победу над организованной преступностью.



Георгий Жуков принимает парад на Куликовом поле в мае 1947 года

Сводка.нет - Новости Украины и Мира