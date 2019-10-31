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|Битва с памятью: в Одессе снесли барельеф маршала Жукова
|31.10.2019 18:20
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С утра 31 октября в Одессе приступили к сносу барельефа маршала Георгия Жукова со здания Приморского военкомата на улице Канатной, 87. Сообщает
На историческую память покусились члены организации «Национальное сопротивление», который возглавляет Сергей Ходяк, участвовавший в расстреле активистов Куликова поля на Греческой площади 2 мая 2014 года.
Дополнено в 14:02. По состоянию на 14:00 барельеф маршала продолжает висеть, а попытки его снять продолжаются. Вокруг собрались люди, которые высказывают своё возмущение происходящим. Присутствуют и представители СМИ.
Дополнено в 14:25. Барельеф маршала пока что не сдаётся.
Дополнено в 14:50. Выяснилось, что демонтаж барельефа маршала Георгия Жукова проводится с разрешения военных. Так, разрешительный документ подписан начальником квартирно–эксплуатационного отдела Одессы, подполковником Д. Конюховым.
Сотрудники облвоенкомата рассказали журналистам, что дозволение на самом деле дал облвоенком Евгений Борисов, передаёт издание
Дополнено в 15:55. После нескольких часов стараний барельеф маршала Георгия Жукова был демонтирован со здания Приморского военкомата.