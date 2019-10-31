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|Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение
|31.10.2019 18:58
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Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение.
Во втором чтении и в целом за законопроект №1031 проголосовали 259 нардепов.
Порог для уголовной ответственности за незаконное обогащение установлен на уровне 6,5 млн гривен, а для гражданской конфискации - 1 млн гривен.