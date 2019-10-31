Верховная Рада вернула уголовную ответственность за незаконное обогащение.

Во втором чтении и в целом за законопроект №1031 проголосовали 259 нардепов.

Порог для уголовной ответственности за незаконное обогащение установлен на уровне 6,5 млн гривен, а для гражданской конфискации - 1 млн гривен.

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