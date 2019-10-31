Еще в сентябре в объектив нашего фотокорреспондента попали переписки нардепа Богдана Яременко со, скажем так, девушками легкого поведения. В издании Буквы не стали это публиковать сразу и решили проверить, будет ли иметь это поведение системный характер. Поэтому принялись наблюдать.

Переписка, появившаяся 29 октября, поставила жирную точку в доказательной базе системного использования эскорт-услуг, которые почему-то до сих пор в нашей стране нелегальны.

Некоторые защитники Яременко обвинили журналистов Букв во вмешательстве в частную жизнь. Стоит отметить, что Яременко является народным депутатом Украины, возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.

Вместо того, чтобы думать о законах, нардеп во время заседания Верховной Рады переписывается с женщинами и рассматривает фото девушек на сайтах знакомств. Буквы только за последние два дня (29 и 30 октября) зафиксировали несколько переписок нардепа с девушками во время голосования за законы.

Так, 29 октября нардеп согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни.

“Привет. Я не только не передумал, но еще в субботу предложил встретиться и перейти для облегчения общения в Вотсап или Вайбер. Даже телефон оставил. Встретиться можем завтра вечером или в четверг…”, – пишет нардеп.

В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.

“Под настроение. Вино, виски, шампанское”, – отвечает девушка.

Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.

В этот же время нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Девушка прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила “комбез”.

Анна: Я ж комбез купила Яременко: Неплохо. Надо тебя больше леди делать. Анна: Я ж и так леди))) Яременко: Нужно и выглядеть, как леди.. (начал писать нардеп, но передумал и стер сообщение).

Отметим, что девушка уже удалила профиль из соцсети. Но на сайтах знакомств и кастингов для фильмов зарегистрирована 20-летняя девушка с таким именем и фамилией.

Стоит также выделить переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.

Галина: Парадное открытое подымайся на 9 этаж поворачивай на лево 105 кв.(Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.) Галина (16 сентября): Приветик. Хорошего легкого тебя дня и три смайла поцелуя. Яременко: Взаимно солнышко Галина: Привет. Я снова прошу тебя о помощи. Я знаю, что вероятно надоела тебе своими проблемами. Но, это мечта всей моей жизни, пожалуйста помоги ты знаешь я живу на семной квартире есть возможность иметь свою квартиру. Мне надо 10 000$ чтобы у меня была крыша над головой с дочерью, для меня это так важно, я готова ради этого на все! на любые твои условия, пожалуйста помоги мне (Орфография и пунктуация автора сохранены, – ред.) Яременко: Галя, это значительно выше моих возможностей

Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, “сколько ей нужно денег в месяц”, а другой девушке рассказывает, что женат и “новый человек в политике”.

Напомним, что в Украине официально проституция незаконна.

18 сентября 2015 года был зарегистрирован законопроект о регулировании проституции и секс-заведений. Документ был внесен депутатом от “Воли народа” Андреем Немировским. Но депутаты так и не приняли этот законнопроект.

Президент Владимир Зеленский и партия “Слуга народа” обещали легализовать рынок интимных услуг, игровой бизнес и медицинскую марихуану. Возможно, что Яременко с его опытом и знаниями ценовых параметров собирается подать законопроект о легализации проституции, и законопроект о налогообложении этих услуг.

Стоит отметить, что Европа получает миллионы долларов налогов от секс-бизнеса.

Там работницы защищены законом. Они обязаны проходить медосмотр каждые полгода, и клиент может быть уверен, что не получит в дар букет болезней. Взамен государство гарантирует проституткам защиту от любой формы насилия и принудительного труда.

Проституция полностью легализована в восьми странах Европы (Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия).

Во время вечернего заседания Рады Яременко объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания Парламента, является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Интернет-издание “Буквы”обратилось к Президенту Украины и руководству фракции партии “Слуга народа” о недопустимости давления на СМИ.

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