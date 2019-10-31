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- Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: опубликована очередная серия переписки с девочками "слуги" Яременко
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|Вино, комбез и $10 тыс. на квартиру: опубликована очередная серия переписки с девочками "слуги" Яременко
|31.10.2019 19:36
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Еще в сентябре в объектив нашего фотокорреспондента попали переписки нардепа Богдана Яременко со, скажем так, девушками легкого поведения. В издании
Некоторые защитники Яременко обвинили журналистов Букв во вмешательстве в частную жизнь. Стоит отметить, что Яременко является народным депутатом Украины, возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества.
Вместо того, чтобы думать о законах, нардеп во время заседания Верховной Рады переписывается с женщинами и рассматривает фото девушек на сайтах знакомств. Буквы только за последние два дня (29 и 30 октября) зафиксировали несколько переписок нардепа с девушками во время голосования за законы.
Так, 29 октября нардеп согласовывал встречу с девушкой на ближайшие дни.
В этот же день у девушки по имени Эльвира нардеп интересуется, какой алкоголь она предпочитает.
Во время голосования Яременко читал анкету 32-летней женщины по имени Алина, которая в анкете указала предпочтения: секс, встреча, свидания. Также девушка указала, что ее не интересуют отношения.
В этот же время нардеп общался с девушкой, которая в мессенджере Facebook была подписана как Анна Степаницкая. Девушка прислала нардепу фотографию и похвасталась, что купила “комбез”.
Отметим, что девушка уже удалила профиль из соцсети. Но на сайтах знакомств и кастингов для фильмов зарегистрирована 20-летняя девушка с таким именем и фамилией.
Стоит также выделить переписку нардепа с женщиной по имени Галина, с которой у него были ранее отношения.
Также нардеп переписывался с 18 – летней девушкой, у которой интересовался, “сколько ей нужно денег в месяц”, а другой девушке рассказывает, что женат и “новый человек в политике”.
Напомним, что в Украине официально проституция незаконна.
18 сентября 2015 года был зарегистрирован законопроект о регулировании проституции и секс-заведений. Документ был внесен депутатом от “Воли народа” Андреем Немировским. Но депутаты так и не приняли этот законнопроект.
Президент Владимир Зеленский и партия “Слуга народа” обещали легализовать рынок интимных услуг, игровой бизнес и медицинскую марихуану. Возможно, что Яременко с его опытом и знаниями ценовых параметров собирается подать законопроект о легализации проституции, и законопроект о налогообложении этих услуг.
Стоит отметить, что Европа получает миллионы долларов налогов от секс-бизнеса.
Там работницы защищены законом. Они обязаны проходить медосмотр каждые полгода, и клиент может быть уверен, что не получит в дар букет болезней. Взамен государство гарантирует проституткам защиту от любой формы насилия и принудительного труда.
Проституция полностью легализована в восьми странах Европы (Нидерланды, Германия, Австрия, Швейцария, Греция, Турция, Венгрия и Латвия).
Во время вечернего заседания Рады Яременко объявил, что публикация его интимной переписки, которую он вел непосредственно во время заседания Парламента, является уголовным преступлением, за которое грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.
Интернет-издание “Буквы”обратилось к Президенту Украины и руководству фракции партии “Слуга народа” о недопустимости давления на СМИ.